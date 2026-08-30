¿A qué hora juegan Melgar vs Atlético Grau y dónde ver partido por el Torneo Clausura 2026?

Atlético Grau recibirá este lunes 31 de agosto a FBC Melgar en el Estadio Municipal de La Matanza, por la fecha 7 del Torneo Clausura. Piuranos y arequipeños protagonizarán el último encuentro de esta jornada, en la que buscarán sumar puntos para cumplir con sus respectivos objetivos. Es por ello que en esta nota te brindamos los horarios de los distintos países, así como el canal de transmisión confirmado para ver EN VIVO este emocionante enfrentamiento.

¿A qué hora juega Melgar vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026?

El partido de Melgar vs Atlético Grau por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te detallamos los horarios en los diferentes países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4.00 p. m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Melgar vs Atlético Grau EN VIVO?

La transmisión del partido EN VIVO ONLINE entre Melgar y Atlético Grau de Piura estará a cargo de L1 MAX, y también disponible en su plataforma de streaming L1 Play. El canal en mención se transmite en los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias del encuentro.

Melgar vs Atlético Grau por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Melgar vs Atlético Grau: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Será la segunda ocasión en la que ambos equipos se enfrentan este 2026. El primer encuentro se dio el pasado domingo 15 de marzo, por la fecha 7 del Torneo Apertura. En aquel entonces, los 'Rojinegros' y el 'Patrimonio de Piura' empataron 0-0 en el Estadio Monumental de la UNSA.

Vale precisar que los dirigidos por el profesor Miguel Rondelli llegan a este compromiso tras empatar 1-1 en la fecha pasada con Alianza Lima en Arequipa. Cristian Bordacahar abrió el marcador a los 33 minutos, sin embargo, Eryc puso el empate para la visita sobre el final del primer tiempo.

Por su parte, Atlético Grau llega a este duelo tras rescatar un importante triunfo por 3-1 frente a FC Cajamarca en su visita al Estadio Héroes de San Ramón. Patricio Álvarez, Lucas Acevedo y Pablo Lavandeira le dieron la victoria al 'Patrimonio de Piura'.