Diego Rebagliati dejó firme comentario contra los atacantes de Alianza Lima: "Se le apagó el gol"

Alianza Lima es uno de los clubes que tropezó en la pasada séptima jornada del Torneo Clausura 2026. El elenco blanquiazul no pudo en Matute ante Deportivo Garcilaso y ahora complica sus chances de alcanzar el primer lugar del certamen. Si bien aún restan varios partidos por afrontar, la actualidad del equipo íntimo ha dejado muchas dudas y uno de ellos concierne a la delantera.

Justamente, uno de los que no dudó en pronunciarse públicamente fue Diego Rebagliati, quien durante el programa 'Al Ángulo' dejó firmes comentarios sobre el presente de los artilleros en Alianza Lima. Si bien tuvieron gran performance a lo largo del Apertura, ahora su cuota de gol ha bajado en este Clausura.

Diego Rebagliati dejó firme comentario sobre atacantes de Alianza Lima

El comentarista deportivo se mostró sorprendido por la derrota de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026. Sabe que es la primera vez que tropiezan en el Estadio Alejandro Villanueva, pero hizo énfasis al poco aporte que vienen teniendo los atacantes blanquiazules. No solo apuntó contra Paolo Guerrero y Federico Girotti, sino con Jairo Vélez, Fernando Gaibor, Alan Cantero, entre otros.

"Derrota inesperada. No había perdido en todo el año en Matute. ¿Es el mejor momento para perder? No lo sé. Nunca es bueno perder. Alianza ha perdido el gol. Es imposible no analizar que Alianza ha concentrado muchísimo el gol en Castillo y sobre todo el resto de delanteros, y los más fáciles en llegar son Guerrero y Girotti, pero a Vélez también se le apagó el gol. Gaibor dejó de aportar goles, Cantero tampoco. Los que tuvieron pocos minutos Gentile y Ramos... Neira jugando un poco más de lo esperado. A Alianza se le cayó todo", manifestó Diego Rebagliati.

Jairo Vélez no tuvo un gran partido en la caída de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso.

Ahora, el plantel dirigido por Pablo Guede se concentra para lo que será el partido ante Juan Pablo II en Chongoyape. Los blanquiazules no tienen margen de error y esperan conseguir tres puntos claves que le permitan seguir en la pugna por el primer lugar del Torneo Clausura. Y es que este choque servirá de antesala al clásico del fútbol peruano contra Universitario de Deportes.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima será ante Juan Pablo II el domingo 6 de septiembre a partir de las 3.00 pm. horas locales. La transmisión de este choque va por la señal de L1 MAX.