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Francisco Arancibia fue figura ante Alianza y reveló por qué no fichó por su clásico rival: "Conversamos"

Francisco Arancibia disputó un gran partido contra Alianza Lima y después del encuentro se dio el tiempo para revelar por qué no fichó por el clásico rival del club blanquiazul.

Luis Blancas
Francisco Arancibia venció a Alianza Lima y luego reveló por qué no fichó por su clásico rival
Francisco Arancibia venció a Alianza Lima y luego reveló por qué no fichó por su clásico rival | Composición: Líbero
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Francisco Arancibia fue una de las figuras de Deportivo Garcilaso en la importante victoria por 2-0 sobre Alianza Lima en Matute. Tras el encuentro, el atacante chileno destacó la importancia de sumar tres puntos ante un rival de peso y reveló la verdadera razón del por qué no logró fichar por el clásico rival del club aliancista: estamos hablando de Sporting Cristal.

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Francisco Arancibia venció a Alianza Lima y luego reveló por qué no fichó por su clásico rival

En conversación con la prensa Arancibia sorprendió al revelar detalles de una negociación que pudo haber cambiado su futuro en el fútbol peruano. El chileno confirmó que mantuvo conversaciones con Cristal, aunque finalmente no hubo acuerdo entre ambas partes y la operación no llegó a concretarse. “Mantuvimos unas conversaciones, pero nada, no se concretó, no se terminó de cerrar, pero sí conversamos”, confesó.

El atacante explicó que una de las razones que influyó en su decisión de permanecer en Deportivo Garcilaso fue el buen momento que atraviesa dentro del club. Según contó, siempre transmitió a la dirigencia que se encontraba cómodo en la institución cusqueña, por lo que terminó descartando la posibilidad de cambiar de camiseta. “Yo siempre le manifesté al club que estaba muy contento acá, y nada, me terminé quedando”, sentenció.

Francisco Arancibia desea salir campeón con Deportivo Garcilaso

Por otro lado, Francisco Arancibia aseguró que la victoria de Deportivo Garcilaso sobre Alianza Lima representa un impulso importante para los objetivos que tiene el conjunto cusqueño en el Torneo Clausura.

“Realmente significa mucho haber ganado contra un rival en su casa. Ganarle acá no es fácil porque no cualquiera viene y gana acá. Ha sido un triunfo muy importante para los objetivos que tenemos”, manifestó el futbolista chileno en zona mixta.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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