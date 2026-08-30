Alianza Lima sacó un fundamental triunfo por 3-2 a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Sin embargo, las íntimas estuvieron a nada de quedarse con la victoria por que en los descuentos, las leonas convirtieron dos tantos.

Sucede que hasta el minuto 75 del clásico femenino, Alianza Lima estaba ganando con tranquilidad por 3-0 y no pasaba muchos apuros. Hasta que las leonas descontaron en pocos minutos. A los 90+2’, Fefa Lacoste anotó un golazo de tiro libre y sobre los 90+5’, Sofía Oxandarabat puso en aprietos a las íntimas con el 2-3 y en la siguiente jugada, el árbitro culminó el encuentro.

Tras el final, la delantera colombiana Estefanía González, quien anotó un hat-trick con las íntimas, se mostró muy feliz por el triunfo, pero luego remarcó que tienen que trabajar bastante y corregir cosas porque no pueden recibir dos goles en tan pocos minutos.

“Gracias a ustedes por venir acá. Sabemos que es importante para el fútbol femenino. Contenta con el trabajo del equipo y lo más importante era ganar”, empezó declarando la delantera blanquiazul.

Alianza Lima venció 3-2 a Universitario en el clásico.

Luego, añadió que ya dejaron el Apertura atrás y están concentradas en ganar el Clausura: “No creo que solo sea del trabajo de esta semana, sino que venimos trabajando muy bien. Ya dejamos el Apertura atrás y venimos de un trabajo y se ve reflejado en el triunfo”.

Después, González añadió que deben corregir varias cosas para que no sufran estos goles en los descuentos: “Gracias al trabajo en equipo, no puedo hacer goles sin que mis compañeros puedan hacer los goles. Sabemos que hay cosas que corregir porque no nos pueden pasar cosas como del final, pero tranquilas”.

Finalmente, apuntó que quieren ganar el título nacional: “Como vimos hoy, sabemos a qué representamos. Es el club más grande del Perú y es obligación de nosotras ganar al final”.