Club de la Liga Femenina despidió a seis de sus futbolistas en momento clave del Torneo Clausura

La Liga Femenina 2026 ha entrado en su recta final debido a que faltan algunas fechas para que culmine el Torneo Clausura, con algunos clubes como Alianza Lima y Universitario de Deportes luchando por hacerse con el trofeo. En esa línea, una noticia conmocionó a la competición debido a que uno de los equipos participantes decidió despedir a seis de sus futbolistas en un momento clave.

Resulta que la dirigencia de Atlético Andahuaylas confirmó mediante sus redes sociales que dejará de contar con varios elementos importantes en una etapa decisiva de la temporada. Lo curioso es que el elenco no marcha mal en el campeonato e incluso se ubica en la segunda casilla, solo por detrás de Alianza Lima. Ello hace aún más particular la decisión.

Las futbolistas que no continuarán en la institución deportiva son: Steffani Otiniano, Ana Cristina Guillén, Jasminia Robles, Noemi Quiñones, Margot Ramírez y Kelly Figueroa. De esta forma, el cuadro andahuaylino le brindó una noticia potente a sus aficionados, quienes mantienen la ilusión de hacer historia consiguiendo el título nacional esta temporada.

Atlético Andahuaylas perdió a seis jugadoras.

Recordemos que Atlético Andahuaylas acaba de vencer 2-0 a Sporting Cristal en condición de visitante y se metió en el segundo lugar del Torneo Clausura 2026, por lo que aún cuenta con posibilidades de ganarlo y así competir por el trofeo de la Liga Femenina ante Universitario de Deportes, que se llevó el Torneo Apertura tras vencer en la final a las del Rímac.

Tabla del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026