Hansell Riojas sin filtros sobre enfrentar a Hernán Barcos en Sporting Cristal: "Lo conozco"

Se empieza a vivir el enfrentamiento entre Sport Boys y Sporting Cristal por la fecha siete. Los rosados harán de locales y buscarán seguir con su gran rendimiento que los ha llevado a pelear los primeros lugares en la tabla del Torneo Clausura 2026. Previo a este enfrentamiento, Hansell Riojasse refirió al duelo con los celestes y fue rotundo sobre enfrentar a Hernán Barcos.

Hansell Riojas sin filtros sobre enfrentar a Hernán Barcos

El partido entre chalacos y rimenses será uno de los más atractivos de la jornada, pues enfrentará a dos clubes representativos del fútbol peruano y, además, a rivales directos en la tabla de posiciones. Por ello, durante el programa 'Fútbol Como Cancha', le consultaron a Hansell Riojaspor su opinión sobre Sporting Cristal.

Ante ello, el capitán de Sport Boys no tuvo reparos en señalar que la escuadra bajopontina cuenta con delanteros de gran jerarquía. Sin embargo, recalcó que conoce un poco más el juego de Hernán Barcos debido al tiempo que lleva jugando en el fútbol peruano. Pese a ello, aseguró que afrontará con la misma confianza el duelo ante cualquiera de los atacantes rimenses.

Sport Boys busca romper una racha negativa de 19 años sin ganar ante Sporting Cristal.

"Sporting Cristal tiene muy buenos delanteros. Al que me toque defender, lo haré. A Hernán Barcos lo conozco más porque ya tiene tiempo en el Perú", señaló el defensor de la ‘Misilera’.

Hansell Riojas reveló el objetivo de Sport Boys

Por otro lado, el defensa nacional fue claro al recalcar que el plantel de Sport Boys está comprometido y enfocado con ganar el Torneo Clausura 2026 y poder darle una enorme alegría a los hinchas. "Para nosotros el objetivo es ganar el Torneo Clausura. El hincha se tiene que ilusionar", manifestó.

¿Cuándo juegan Sport Boys vs Sporting Cristal?

El partido está previsto para jugarse este domingo 30 de agosto desde las 3.30 p. m., hora de Perú. Si bien en un inicio iba a realizarse en el Estadio Hugo Sotil, la sede fue modificada y finalmente se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao.