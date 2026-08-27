Catriel Cabellos fue directo y dejó firme concepto sobre partido ante Sport Boys: "Rival directo"

Sporting Cristal logró una gran remontada ante Sport Huancayo por la Copa de la Liga y ahora centra su atención en lo que será su duelo ante Sport Boys por la fecha siete del Torneo Clausura 2026. Este encuentro enfrenta a dos rivales históricos y que marchan en posiciones similares en la tabla de posiciones. Precisamente, Catriel Cabellos no tardó en opinar sobre este enfrentamiento.

Catriel Cabellos dejó firme concepto sobre partido ante Sport Boys

Luego de la victoria ante el ‘Rojo Matador’, Catriel Cabellos conversó con los medios en zona mixta y no ocultó su alegría por haber sido uno de los protagonistas de la remontada al marcar uno de los goles. Sin embargo, recalcó que ahora centrarán toda su atención en el próximo partido ante Sport Boys.

Del mismo modo, el volante de Sporting Cristal señaló que la ‘Misilera’ es uno de los rivales directos en su lucha por el título del Torneo Clausura, aunque aseguró que afrontarán el encuentro con la misma mentalidad que han mostrado a lo largo de la temporada.

Catriel Cabellos anotó en la victoria de Sporting Cristal ante Sport Huancayo

"Estoy muy contento por el gol, es importante la victoria porque venimos de una derrota. Vamos a ir a pelear contra Boys el domingo, es un rival directo y hay que pelearlo como todos los partidos", señaló el volante nacional.

Con sus declaraciones, Cabellos deja en claro que Sporting Cristal buscará quedarse con el triunfo ante los rosados, un rival que viene sorprendiendo con su gran rendimiento en el Torneo Clausura y que intentará aprovechar el plus de jugar como local en el Estadio Miguel Grau.

¿Cuándo juegan Sport Boys vs Sporting Cristal?

El encuentro está programado para disputarse este domingo 30 de agosto a partir de las 3.30 p. m., hora peruana. Aunque inicialmente debía celebrarse en el Estadio Hugo Sotil, finalmente la sede fue cambiada y se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao.

