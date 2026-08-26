Sporting Cristal aplastó a Sport Huancayo por 4-1 y avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga. Tras este encuentro, los celestes enfrentarán a Sport Boys en un partidazo por la séptima fecha del Torneo Clausura y la idea es que Roberto Mosquera pueda poner a los mejores hombres que tiene. Entre esos, está el flamante refuerzo uruguayo Agustín Álvarez Wallace, quien hasta ahora no ha debutado con la camiseta del cuadro rimense.

El mediocampista fue anunciado hace casi dos semanas en La Florida y desde entonces aún no ha sumado ni un minuto oficial en Sporting Cristal. Durante todo este tiempo, Roberto Mosquera indicó que el futbolista necesitaba tiempo para acomodarse con sus compañeros y entender la idea de juego. Sin embargo, todo hace indicar que lo podremos ver para el choque ante Sport Boys este domingo.

Tras el triunfo ante Sport Huancayo, el estratega celeste fue consultado por 'El Estratega' sobre el futbolista de 35 años y señaló lo siguiente: "Álvarez está apto para jugar contra el Boys. Va a depender de mí y no voy a dar la primicia ahora".

Luego, añadió que es un futbolista de jerarquía y muy talentoso: "Él ya hizo todas las pruebas que tenía que ver (..), yo sé que cuando traen un jugador y juega de arranque y no le va bien, dicen para qué han traído a ese paquete. Entonces, uno tiene que respetar. Ha ido a un mundial sub 20, un jugador de jerarquía y lo van a ver cuando juegue, porque va a estar preparado mentalmente. Va a conocer a sus compañeros, Es muy talentoso y utiliza los dos frentes".

Sporting Cristal oficializó a Agustín Álvarez Wallace para el Torneo Clausura. Foto: Sporting Cristal

¿Cuándo juegan Sport Boys vs Sporting Cristal?

El partidazo entre Sport Boys vs Sporting Cristal se llevará a cabo este domingo 30 de agosto en el Estadio Miguel Grau del Callao desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.