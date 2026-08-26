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Irven Ávila a punto de superar a Alberto Gallardo, máximo ídolo histórico de Sporting Cristal

Irven Ávila está a punto de arrebatarle el puesto histórico a Alberto Gallardo, quien es el máximo ídolo de todos los tiempos en Sporting Cristal.

Francisco Esteves
Irven Ávila a punto de superar a Alberto Gallardo.
Irven Ávila a punto de superar a Alberto Gallardo. | Foto: Sporting Cristal - X.
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Todo hincha de Sporting Cristal sabe en su totalidad que el máximo ídolo de la institución es Alberto Gallardo, ya que incluso el estadio donde ejerce localía lleva su nombre. Sin embargo, existe un detalle que solo algunos han notado y es que Irven Ávila está a punto de superarlo para meterse de lleno en la historia del Rímac. A continuación, te contamos qué está ocurriendo.

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Recientemente, el delantero nacional marcó en la victoria 4-1 sobre Sport Huancayo por los cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 y con esa anotación llegó a los 145 goles vistiendo la camiseta celeste a lo largo de su carrera profesional. Este dato lo afianza en el Top 3 de los máximos artilleros en la historia del club, y que amenaza el récord del 'Jet'.

Resulta que Alberto Gallardo logró convertir 148 dianas con Sporting Cristal y está solo por detrás de Jorge Soto (176). No obstante, parece ser cuestión de tiempo para que ese puesto le sea arrebatado porque Irven Ávila está a solo tres tantos de igualarlo y cuatro de superarlo, para convertirse en el segundo jugador con más goles en la historia del Rímac.

Irven Ávila, Sporting Cristal

Irven Ávila cerca de pasar a Alberto Gallardo.

Si bien es cierto, esta podría ser la última temporada del atacante con camiseta celeste, aún le quedan varios partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 y, como mínimo, las semifinales de la Copa de la Liga Caliente 2026. Por ello, es sumamente probable que lo supere en los próximos meses y se meta, aún más, en la historia de los ‘cerveceros’.

Trayectoria de Irven Ávila

  • Universitario
  • Sport Huancayo
  • Sporting Cristal
  • Liga de Quito
  • Lobos BUAP
  • Monarcas Morelia
  • FBC Melgar
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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