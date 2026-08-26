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CONAR confirmó árbitro para el partido de Sport Boys vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura

La CONAR dio a conocer al árbitro principal que dirigirá el partido de Sport Boys vs Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo Clausura. Conoce de quién se trata.

Angel Curo
CONAR confirmó árbitro para el partido de Sport Boys vs Sporting Cristal
CONAR confirmó árbitro para el partido de Sport Boys vs Sporting Cristal | Composición: Líbero
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Todo va quedando definido para el partido de Sport Boys vs Sporting Cristal, uno de los encuentros más trascendentales por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Los rosados y celestes saldrán con todo en busca de los tres puntos y seguir rumbo a sus objetivos. Ahora, la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) acaba de confirmar al árbitro designado para este compromiso.

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Árbitro confirmado para el partido de Sport Boys vs Sporting Cristal

El duelo entre Sport Boys y Sporting Cristal será uno de los más llamativos al ser considerado como uno de los clásicos del fútbol peruano y sobre todo por los diferentes escenarios con los que llegan ambos elencos. Precisamente, la atención de los hinchas también ha estado puesta en quién será el encargado de dirigir el partido.

Al respecto, el periodista Marcello Merizalde reveló que la CONAR ha decidido confiar en Augusto Menéndez para que sea el encargado de dirigir este encuentro. Uno de los árbitros más reconocidos del país. Pero llega tras haber superado la aparente sanción que recibió por su mal desempeño.

Augusto Menéndez

Augusto Menéndez dirigirá el partido de Sport Boys vs Sporting Cristal

Del mismo modo, el citado comunicador señaló que el árbitro Robin Segura será el encargado de dirigir al VAR en el partido, por lo que tendrá que estar atento a cualquier detalle que pueda presentarse.

El partido de Sport Boys vs Sporting Cristal se jugará en el Callao

De esta forma, la terna arbitral ya quedó conformada para el partido de Sport Boys ante Sporting Cristal y, hasta el momento, el único detalle pendiente que resta por definir es la oficialización del cambio de recinto. En un principio, los rosados iban a ejercer su localía en Villa El Salvador, pero se confirmó que ya tienen todo habilitado para jugar en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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