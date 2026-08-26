Carlos Desio envía picante mensaje a Mosquera en la previa del Boys vs Cristal: "Las rachas se rompen"

Sport Boys y Sporting Cristal protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Rosados y celestes se batirán a duelo este domingo 30 de agosto a las 3.30 p. m. y Carlos Desio, entrenador de la 'Misilera', se pronunció en la previa de este compromiso para enviar un mensaje a su colega y rival de turno, Roberto Mosquera.

Carlos Desio calentó la previa del Sport Boys vs Sporting Cristal

En entrevista para el programa ‘Fuera de Juego’, el técnico de la escuadra chalaca reconoció que existe una ‘paternidad’ de Sporting Cristal sobre su equipo, teniendo como base los últimos enfrentamientos entre ambos clubes. No obstante, destacó el buen presente de sus dirigidos y señaló que Boys irá con la consigna de dar el golpe y ratificar su buen momento con una victoria ante los bajopontinos.

“Yo escuché que Cristal tenía el rótulo de favorito. Yo creo que va a ser un partido parejo, los dos equipos están en una etapa de jugar al fútbol. Yo creo que está parejo, no creo que haya un favorito entre los dos hoy por hoy. Hace 18 años que Boys no le gana a Cristal, a lo mejor se da de nuevo, pero las estadísticas están para romperlas y las rachas se rompen. Ojalá que podamos hacer un buen partido”, manifestó Desio.

Partido de Sport Boys vs Sporting Cristal por el Clausura.

Sport Boys vs Sporting Cristal: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Recordemos que Sport Boys llega a esta instancia del Torneo Clausura con la moral a tope tras golear por un contundente 5-1 a Cienciano en el Estadio Miguel Grau del Callao. Con gol de Yuriel Celi y un 'póker' de Pablo Erustes, el cuadro del primer puerto hizo respetar su localía frente al 'Papá de América'.

Por su parte, Sporting Cristal vive un presente sumamente irregular tras su última derrota por 3-1 frente a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Campeones del 36. Los dirigidos por el profesor Roberto Mosquera llevan una insólita racha negativa: en doce partidos de visitante solo han podido ganar uno.