Sport Boys vs. Atlético Grau por Copa de la Liga Caliente: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Sport Boys vs. Atlético Grau se enfrentan este miércoles 26 de agosto, desde el Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo de Piura, en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los diversos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este encuentro.

Sport Boys vs. Atlético Grau: horario del partido por Copa de la Liga Caliente

Si estás disfrutando de los partidos de la Copa de la Liga Caliente 2026 y deseas observar el duelo entre Sport Boys vs. Atlético Grau, por los cuartos de final, aquí te mostramos los horarios en los distintos países:

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos: 4.00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 2.00 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Sport Boys vs. Atlético Grau por cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026.

¿Dónde ver Sport Boys vs. Atlético Grau?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido entre Sport Boys vs. Atlético Grau, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026, tendrás que sintonizar la plataforma Bicolor+, la cual se emite gratis por internet a través de su canal de YouTube.

Sport Boys vs. Atlético Grau por cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026

Será la tercera vez en este 2026 en la que los clubes Sport Boys y Atlético Grau se vean las caras. El enfrentamiento más reciente entre ambos se dio al iniciar este mes de agosto por el Torneo Clausura de la Liga 1, donde el conjunto chalaco venció por la mínima diferencia al elenco piurano en condición de visitante.

Para llegar a esta instancia de la Copa de la Liga Caliente 2026, Sport Boys tuvo que dejar en el camino a Comerciantes FC y lo hizo con un marcador de 1-0. Por su parte, Atlético Grau consiguió su clasificación en penales luego de igualar 1-1 en el tiempo regular con Carlos Mannucci; la tanda quedó 8-7.