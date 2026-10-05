Una mujer originaria de Columbia, en Estados Unidos, fue arrestada tras un suceso vinculado a drogas que tuvo lugar el 12 de julio de este año. Este hecho se produjo después de un incidente de robo en Walmart, en el que se vio involucrada. Las autoridades hasta ahora siguen investigando las circunstancias que rodean este caso.

Walmart de Conley Road: reportan robo terminó con arresto de mujer por tráfico de sustancias

Tal como informó KRCG TV, en julio, el Departamento de Policía de Columbia (CPD) recibió una alerta sobre un robo en curso en el Walmart de Conley Road a las 5.35 p. m. Recientemente, eso se difundió en las diversas plataformas.

Walmart de Conley Road: mujer enfrenta cargos por tráfico de sustancias tras primeros reportes de robo.

Según la investigación, los agentes que acudieron al lugar se encontraron con Chacorie Amanda Collins, de 28 años, quien salía de la tienda con artículos que se sospechaba habían sido robados.

Cabe mencionar que el caso ha llamado la atención de la comunidad, pues, luego de su detención, se realizó un registro de sus pertenencias, donde se halló una pequeña bolsa de plástico con una sustancia blanca en polvo.

Según la policía de Chicago, Collins declaró de manera espontánea que se trataba de cocaína. No obstante, los análisis posteriores confirmaron que la sustancia era fentanilo, con un peso de 0,35 gramos, según los documentos judiciales.

¿Cuáles son los cargos que ahora enfrenta la mujer?

El medio en mención precisó que Collins enfrenta cargos por tráfico de drogas en segundo grado y se encuentra recluido en la cárcel del condado de Boone.

Asimismo, se reveló que su fianza ha sido fijada en 10.000 dólares. No se conoce más información al respecto.