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Francia vs Turquía EN VIVO por UEFA Nations League: a qué hora juegan y dónde ver el partido
La selección francesa se enfrentará a Turquía, que atraviesa un mal momento en la competición. Esta situación deberá ser aprovechada por los dirigidos por Zinedine Zidane si quieren sumar de a tres.
La selección francesa recibirá a Turquía en su próximo encuentro por la sexta fecha de la UEFA Nations League. El compromiso se disputará en la ciudad de Burdeos y corresponderá al Grupo A1. Será una gran oportunidad para los franceses, que buscan mantenerse en la pelea por el liderato junto a Italia. Los ‘Bleus’ parten como favoritos para este encuentro, teniendo en cuenta el complicado momento que atraviesa el conjunto turco en la competición. En esta nota, revisa la programación del partido y, sobre todo, cómo seguirlo desde Perú.
¿Cuándo juega Francia vs Turquía por la UEFA Nations League?
De acuerdo con la programación, este partido está pactado para realizarse domingo 15 de noviembre, en el Stade Atlantique, que cuenta con una capacidad para 42.115 espectadores.
¿A qué hora juega Francia vs Turquía por la UEFA Nations League?
Este encuentro está programado para poder seguirse desde las 2.45 p. m. (hora peruana), por lo que si te encuentras en otro país, estos son los horarios para otras naciones para que puedas ver el partido.
- México: 1.45 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 2.45 p. m.
- Venezuela y Bolivia: 3.45 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4.45 p. m.
- Francia y España: 8.45 p. m.
Programación del partido entre Francia vs Turquía. Foto: composición Líbero/IG
Canal para ver Francia vs Turquía por la UEFA Nations League
El partido entre Francia y Turquía por la sexta fecha de la UEFA Nations League 2026-27 se podrá ver EN VIVO en Perú a través de ESPN. Asimismo, estará disponible vía streaming mediante Disney+ Premium. El encuentro se disputará domingo 15 de noviembre desde las 2.45 p. m. (hora peruana).
Bajas de Francia y Turquía
La selección francesa presenta varias bajas por lesión, entre ellas Aurélien Tchouaméni, Pierre Kalulu, Estéban Lepaul, Maghnes Akliouche y Marcus Thuram. Por otro lado, Kylian Mbappé, quien se perdió el último encuentro ante Italia por molestias físicas, estará disponible para este compromiso. Además, Désiré Doué aparece como duda por un problema dental.
Por su parte, el conjunto turco tampoco podrá contar con Aral Simsir y Muhammed Sengezer, quienes presentan problemas físicos. A ellos se suma Ozan Kabak, aunque su ausencia se debe a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y no a una lesión.
Francia vs Turquía por la UEFA Nations League: Previa
Francia llega a este compromiso tras caer por 3-1 ante Italia en su última presentación por la UEFA Nations League. Pese a que Michael Olise adelantó a los franceses, el conjunto italiano consiguió remontar el marcador y quedarse con los tres puntos. Por su parte, Turquía tampoco atraviesa un buen momento, pues viene de perder por 2-1 frente a Bélgica y acumula cinco derrotas consecutivas en el Grupo A1, sin haber sumado unidades. Ante este panorama, los dirigidos por Zinedine Zidane parten como favoritos, aunque buscarán recuperarse de su reciente tropiezo y cerrar la fase de grupos con una victoria.
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