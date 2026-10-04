La llegada del ICE a un pequeño pueblo de Utah, en EE. UU., generó un clima de temor entre sus residentes e inmigrantes ilegales. La intervención, que inició con la presencia de agentes de inmigración cerca de la antigua planta procesadora de pavos de Moroni, se propagó rápidamente, llevando a muchos a permanecer en sus hogares y a los estudiantes a ausentarse de las clases. ¿Qué más se sabe al respecto?

ICE causó temor y ausentismo en esta zona de Utah; muchos faltaron al trabajo tras presencia de agentes

Según lo expuesto en 'The Salt Lake Tribune', estas últimas acciones del ICE no están pasando desapercibidas en la comunidad. En Moroni, Utah, la captura de cinco individuos a finales de septiembre de 2026, cerca de una planta procesadora de pavos, generó un notable ausentismo en las escuelas locales y en los puestos de trabajo.

ICE ocasiona ausentismo en esta zona de Utah; muchos faltaron al trabajo tras presencia de agentes de EE. UU.

Este fenómeno se debió al temor de las familias a ser separadas. Los habitantes de la zona, que han vivido allí durante años, calificaron la situación como angustiante, lo que pone de manifiesto cómo la intervención de las autoridades federales impacta la vida diaria en comunidades pequeñas.

Según testimonios anónimos recogidos por el 'Sanpete Messenger', camiones, tanto identificados como no, circulaban por el área mientras los agentes realizaban detenciones a la salida de los turnos nocturnos. A pesar de la preocupación generada, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional aclaró que no se realizaba una operación específica en la planta. Ludvigson explicó que los agentes del ICE estaban colaborando con la policía local en controles de tráfico rutinarios, motivados por infracciones menores.

Vale resaltar que el Departamento de Policía de North Valley, junto con el de Gunnison Valley, firmaron acuerdos modelo de grupo de trabajo 287(g) con el ICE, lo que les permite realizar investigaciones y arrestos por motivos de inmigración en el marco de sus funciones habituales. Este tipo de acuerdo es uno de los más intensivos en Utah, permitiendo a los agentes locales actuar en controles de tráfico.

¿Cuál es el impacto real en la comunidad?

Las recientes medidas de control migratorio han tenido un efecto significativo en las comunidades de Utah, afectando diversos aspectos de la vida cotidiana. Las operaciones comunitarias y los debates sobre la infraestructura federal han alterado la dinámica familiar de los inmigrantes: