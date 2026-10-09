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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: operativo de ICE DURARÁ 45 DÍAS en ESTE ESTADO y arrestaría a "cualquiera", según fuentes
ICE habría iniciado un operativo de 45 días en California para detener a inmigrantes indocumentados, incluso si no tienen antecedentes penales, según fuentes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría iniciado un operativo migratorio en California que podría extenderse por 45 días. Según medios estadounidenses, los agentes recibieron instrucciones de detener a inmigrantes indocumentados, incluso si no tienen antecedentes penales. Aunque la operación, denominada Operation Safe California, no ha sido anunciada oficialmente, ya se reportan arrestos en distintas localidades del estado.
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"Safe California": el operativo de ICE que podría durar 45 días y detener a "cualquiera", según fuentes
De acuerdo con el Washington Examiner, que cita fuentes anónimas vinculadas a ICE, los responsables de la agencia habrían ordenado a sus agentes detener a cualquier inmigrante indocumentado que encuentren, independientemente de si tiene antecedentes penales. Una de las fuentes afirmó que las instrucciones fueron directas: "persiguieran a cualquiera, que podían detener a cualquiera". Sin embargo, hasta el momento, no se ha difundido un anuncio oficial que confirme el alcance ni la duración de Operation Safe California.
Los reportes sobre estas acciones coinciden con un aumento de los operativos migratorios en el Valle Central de California. Según organizaciones y residentes, los agentes realizaron detenciones en Fresno, Madera, Mendota y áreas agrícolas de Kerman.
En declaraciones a N+ Univision 21, la Fundación UFW informó que al menos 30 personas fueron detenidas durante los dos primeros días de los operativos. Sin embargo, aún no se cuenta con una cifra definitiva del total de arrestos.
La situación mantiene en alerta a las comunidades inmigrantes de Estados Unidos, especialmente a quienes viven y trabajan en las zonas donde se han reportado operativos de ICE.
Gavin Newsom cuestiona los operativos de ICE contra inmigrantes en Estados Unidos
El gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó a los reportes sobre Operation Safe California y criticó las medidas migratorias del Gobierno de Donald Trump. Según el funcionario, estas intervenciones generan temor entre las familias y afectan a las comunidades del estado.
A través de una publicación en X, Newsom escribió: "Donald Trump utiliza el miedo y el pánico como arma: pone en riesgo a las familias, socava nuestra economía y aterroriza a las comunidades. Ningún presidente está por encima de la Constitución. Nadie en este país carece de derechos". Además, el gobernador aseguró que defenderá a las comunidades de California y exigirá responsabilidades a los agentes involucrados.
Por ahora, no está claro si los arrestos reportados en el Valle Central forman parte de Operation Safe California o corresponden a otras acciones federales. Mientras se aclara el alcance del operativo, las comunidades inmigrantes en Estados Unidos permanecen atentas a nuevas informaciones sobre las medidas migratorias.
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