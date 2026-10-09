El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha instruido a sus agentes en todo Estados Unidos para que incrementen las detenciones de inmigrantes en 1.000 personas diarias, tal como informaron dos fuentes cercanas a la directiva. Esta medida marca un regreso al objetivo previo de realizar 3.000 detenciones diarias, lo que evidencia un endurecimiento en la política de inmigración del organismo. Aquí lo que debes saber.

EE. UU.: agentes de ICE reciben órdenes para incrementar las detenciones DIARIAS, ¿cuál es el motivo?

Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha solicitado contratos para aumentar su capacidad de detención de inmigrantes en la nación de Trump, los cuales deben ir a un ritmo operativo excepcionalmente alto debido al incremento en los arrestos. Con esta directiva de arrestos diarios, el ICE busca cumplir con la meta de detener a 3.000 personas por día, una cifra sin precedentes que había resultado difícil de alcanzar en el pasado.

Agentes de ICE dan órdenes para aumentar las detenciones diarias en EE. UU.

Hasta ahora, la agencia había mantenido un promedio de 2.000 detenciones diarias, un objetivo que las autoridades deseaban sostener. Además, según 'Telemundo' y 'CNN', el ICE debe esforzarse por alcanzar 19.000 detenciones semanales, lo que explica la disminución de arrestos durante los fines de semana y la reducción de agentes en las calles.

Una fuente interna aseguró que la agencia está presionando a sus agentes para maximizar el número de detenciones con fines de deportación. En comparación, a finales de junio, el ICE registró más de 12.500 detenciones en una semana, marcando todo un récord histórico.

Pese a estas acciones, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró a ‘CNN’ que no existen cuotas de arrestos. En sus declaraciones, el portavoz destacó que, bajo la dirección del presidente Trump y el secretario Mullin, el ICE recibió un impulso significativo para localizar, arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados, usando todos los recursos legales a su disposición, lo que refleja un compromiso con las promesas realizadas.

Las detenciones por motivos de inmigrantes están escalando considerablemente en estos meses

Los arrestos relacionados con la inmigración han mostrado un aumento significativo en los últimos meses. En agosto, el ICE arrestó a aproximadamente 51.000 individuos, marcando un nuevo récord mensual bajo la administración de Trump.

Este aumento se llevó a cabo poco después de que, en julio, la agencia registrara más de 46.000 detenciones, estableciendo así un precedente que fue superado en el mes siguiente.