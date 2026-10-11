La política migratoria del gobierno de Trump está impactando de forma notoria a los ciudadanos de Hong Kong que residen y laboran en Estados Unidos. Recientemente, 12 de ellos fueron detenidos. Esta situación podría llevar a que enfrenten la deportación inmediata al finalizar su estatus legal en febrero. La incertidumbre sobre su futuro se intensifica, generando preocupación entre quienes han buscado refugio en el país americano. AQUÍ más detalles.

Ciudadanos legales de Hong Kong terminan detenidos en operación del ICE y expuestos a la deportación en EE. UU.

Recientemente, los abogados que representan a los detenidos en tribunales de inmigración, en conversación con 'Político', confirmaron que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han arrestado al menos a una docena de personas en aeropuertos de Estados Unidos desde junio.

Ciudadanos legales de Hong Kong fueron arrestados en operación del ICE y expuestos a la deportación en EE. UU.

Según sus declaraciones, estos agentes han amenazado con mantener a los detenidos en custodia indefinidamente a menos que acepten una deportación voluntaria, a pesar de una directiva presidencial de la administración Biden que les permite residir y trabajar en el país hasta el 5 de febrero de 2027.

Por su parte, un ciudadano de Hong Kong, que fue detenido en julio en el aeropuerto O’Hare de Chicago, relató lo siguiente: "Los agentes del ICE me obligaron a firmar un documento de salida voluntaria. Me dijeron: ‘Si no firma esto, irá a prisión durante meses’”. Esta persona, que solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias, es solo uno de los casos reportados que han llamado la atención.

Los investigadores académicos han logrado identificar al menos a otras dos docenas de ciudadanos de Hong Kong detenidos este año, aunque no se ha confirmado si cumplen con los requisitos para recibir protección o si están actualmente bajo custodia. Estas detenciones reflejan la política migratoria agresiva del gobierno de Trump, que ha desafiado los límites legales y ha afectado a comunidades pequeñas de países considerados opresivos por Estados Unidos.

¿Qué ha revelado el Departamento de Estado de EE. UU. sobre los ciudadanos de Hong Kong?

Con relación a los datos del Departamento de Estado, en 2021 había aproximadamente 3.800 ciudadanos de Hong Kong en el país. Ahra, el Departamento de Seguridad Nacional, encargado del ICE, ha decidido no dar comentarios sobre casos específicos, pero afirmó que las autorizaciones de trabajo para ciudadanos de Hong Kong no confieren estatus legal en Estados Unidos”.

Además, el departamento indicó que no hay impedimentos para someter a estos extranjeros a procedimientos de deportación. A pesar de esto, varios jueces han ordenado la liberación de algunos detenidos de Hong Kong en diferentes casos.