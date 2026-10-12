Un hombre está en proceso de recuperación tras ser atropellado por una camioneta de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante una reciente persecución en el oeste del condado de Harris, Texas. La familia del individuo confirmó que él sufrió fracturas en ambas piernas a raíz de este hecho. ¿Qué han dicho las autoridades frente a la situación?

Hombre atropellado por camioneta del ICE presenta fracturas en piernas; esto reveló su familia

Miguel Parra-Hernández sufrió heridas graves el 10 de octubre, cerca de la autopista 6 Norte y Clay Road, en Texas, tras una persecución que involucró a una camioneta SUV del ICE. Según la familia y la información proporcionada por la agencia y el medio 'ABC13', el sujeto se encontraba en el auto con otro hombre que era objeto de búsqueda.

Tras el incidente, decenas de personas se reunieron en el lugar para brindar apoyo al herido, quien hasta el momento sigue hospitalizado. Su sobrina, Natxielly Castañeda, informó públicamente que, aunque su tío podía comunicarse, estaba bajo un fuerte sedante. La familia sigue con la esperanza de su pronta recuperación.

Se confirmó, además de las declaraciones de Castañeda, que el hombre no solo tenía una pierna rota, sino que presenta ambas extremidades afectadas. No obstante, por su parte, el ICE ha mencionado que el hombre buscado tenía una orden de deportación definitiva, aunque no ha aclarado si conocía el estatus migratorio de Parra-Hernández antes del incidente.

Castañeda precisó que su tío ha residido más de 30 años en Estados Unidos y está en proceso de obtener la ciudadanía. "La mayoría de las comunidades hispanas estamos aquí para trabajar. No estamos aquí para causar problemas", sentenció. Este suceso ha suscitado cuestionamientos sobre el uso de vehículos por parte de los agentes federales en operaciones de control migratorio.

¿Cuál es el rol principal del ICE con los inmigrantes en EE. UU.?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) desarrolla un papel crucial como autoridad migratoria en el país americano, actuando más allá de las fronteras. Su principal responsabilidad es hacer cumplir las leyes federales de inmigración y regular la permanencia de individuos en el territorio estadounidense.

Entre las funciones más destacadas de ICE se encuentra la identificación y localización de personas que se encuentran en EE. UU. sin la debida autorización, así como aquellas que han infringido las condiciones de sus visas o que tienen órdenes de expulsión.