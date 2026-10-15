Inmigrantes liberados de centros de detención en ALERTA MÁXIMA: demandan al ICE por RETENER SUS DOCUMENTOS durante meses después de su excarcelación

Siete migrantes que fueron liberados de la custodia federal decidieron llevar su caso ante la justicia estadounidense para exigir la devolución inmediata de sus documentos de identidad y pertenencias personales. La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de retener pasaportes, permisos de trabajo, teléfonos celulares y objetos de valor sentimental durante más de cinco meses, sin justificación legal. Esta controversia pone de manifiesto las dificultades cotidianas que enfrentan los inmigrantes al intentar reintegrarse a la sociedad, según informó N+ Univision.

Inmigrantes demandan al ICE por retener sus documentos tras su liberación

La acción legal interpuesta pone de relieve las dificultades que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos cuando las autoridades migratorias no les devuelven sus pertenencias esenciales tras ser liberados. Entre los afectados se encuentra el ciudadano ruso Vladimir Izmailov, quien, pese a tener una solicitud de asilo en trámite, no puede acceder a un empleo formal debido a que sus permisos de trabajo continúan retenidos.

Izmailov denunció que la agencia también retiene su anillo de bodas, una situación que lo ha obligado a endeudarse para cubrir el alquiler de su vivienda y los gastos de manutención de su familia. Representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Fondo de Defensores de la Democracia, los demandantes sostienen que la falta de documentación les impide conducir, acceder a servicios básicos y trabajar, además de mantenerlos en un estado de temor constante ante la posibilidad de sufrir un nuevo arresto.

Presuntas violaciones de la Cuarta Enmienda en centros de detención migratoria

Los representantes legales argumentan que la retención prolongada de estos bienes vulnera las garantías constitucionales que protegen a toda persona en territorio estadounidense frente a incautaciones irrazonables. Los abogados del caso señalaron que ninguna agencia pública tiene la facultad de privar a las personas de los medios indispensables para desenvolverse en la vida cotidiana.

Aunque los inmigrantes hayan salido de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la negativa a devolverles sus documentos vulnera las garantías de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a las personas frente a registros e incautaciones irrazonables, independientemente de su estatus migratorio. Por ello, los demandantes solicitan al tribunal una orden judicial que obligue al Gobierno a devolver de inmediato los bienes retenidos.

Incumplimiento de la Directiva 11311 sobre la retención de documentos de identidad

El conflicto legal pone al descubierto el presunto incumplimiento de la Directiva 11311 de la propia agencia, una normativa interna que regula el manejo y la devolución de documentos originales a personas sujetas a procedimientos de deportación. Según esta disposición, el organismo solo puede mantener bajo custodia los documentos de identidad cuando exista una razón operativa válida, como una orden definitiva de expulsión. De lo contrario, debe devolverlos al momento de conceder la libertad o facilitar copias certificadas.

La demanda señala que el ICE mantiene una práctica irregular al retener indefinidamente el dinero, los teléfonos y los documentos de identidad de las personas afectadas. Esta situación ha generado preocupación entre diversos sectores que siguen de cerca el trato que reciben los inmigrantes tras ser liberados de los centros de detención en Estados Unidos.