MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: este es el MENSAJE de Gavin Newsom ante los operativos de ICE en California

El ambiente en varios vecindarios de Los Ángeles se ha vuelto tenso tras el notable aumento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La preocupación se ha intensificado tras la difusión de grabaciones de cámaras de seguridad que muestran a agentes inspeccionando viviendas particulares. Ante esta situación, el Gobierno estatal decidió intervenir para orientar y brindar apoyo a la población afectada. Según informó la cadena N+ Univision, este escenario sienta un precedente histórico en las medidas de protección impulsadas por las autoridades locales.

El mensaje de Gavin Newsom ante los operativos de ICE en California

En una declaración oficial difundida por N+ Univision, el gobernador de California, Gavin Newsom, cuestionó duramente las políticas de la administración de Donald Trump y advirtió sobre sus consecuencias para la población: "El mandatario utiliza el miedo como instrumento de presión, expone a las familias al peligro, erosiona la confianza y genera temor en las comunidades. Ningún presidente puede situarse por encima de la Constitución".

Gavin Newsom insta a conocer los derechos migratorios y preparar un plan familiar ante operativos de ICE.

Asimismo, el mandatario ratificó la postura del estado frente a los operativos en curso: "California defenderá a nuestras comunidades y exigirá responsabilidades a los agentes federales". Este pronunciamiento busca proteger tanto a las personas con residencia legal como a los inmigrantes indocumentados que forman parte del tejido social y económico de Estados Unidos. Asimismo, recuerda que en California existen garantías constitucionales que amparan a todas las personas, sin distinción de su estatus migratorio.

Operativos de ICE generan preocupación entre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos

Ante este panorama, miles de personas que residen en el país han comenzado a extremar las precauciones durante sus desplazamientos diarios, en sus centros de trabajo y en sus propios hogares. Esta ola de operativos afecta directamente la tranquilidad y la vida cotidiana de las comunidades inmigrantes en Estados Unidos.

La inquietud no se limita a las zonas urbanas del condado, sino que también se extiende a áreas agrícolas del estado, como Oxnard. Según testimonios recogidos por N+ Univision, el activista Juan José Gutiérrez, director de la organización Vamos Unidos, afirmó que los agentes "están por todos lados". Asimismo, señaló que existen reportes similares en estados vecinos, como Washington y Oregón.