¡Lamentable situación! La policía del Departamento de Gainesville, en Georgia, EE. UU., compartió últimos detalles sobre el tiroteo que se registró el 14 de octubre en el estacionamiento de un Walmart. Este trágico incidente resultó en el fallecimiento de un hombre de 81 años. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon este hecho. ¿Qué se sabe de los sospechosos?

Walmart en Gainesville: transeúnte de 81 años se convierte en víctima mortal de último tiroteo en estacionamiento

Según 'Univisión Atlanta' y 'Fox5', un lamentable tiroteo se realizó el miércoles a las 7.00 p. m. en 400 Shallowford Road NW, donde James Edward McDaniel, de 81 años, fue alcanzado por las balas y perdió la vida. Los informes señalaron que, al llegar los servicios de emergencia, el hombre presentaba heridas graves, siendo trasladado al Northeast Georgia Medical Center, donde fue declarado muerto.

Walmart en Gainesville: transeúnte de 81 años falleció tras último tiroteo en estacionamiento.

Al respecto, la policía local emitió un comunicado en el que se detalló que McDaniel era un transeúnte ajeno a la situación. “La información preliminar indica que se produjeron disparos en el estacionamiento, fuera del establecimiento, alcanzando a McDaniel”, se menciona. Debido al incidente, el estacionamiento de Walmart estuvo cerrado durante varias horas.

Con relación a este incidente, las autoridades han solicitado la colaboración de la comunidad, instando a cualquier persona que tenga información sobre el suceso a que se comunique al 911 o envíe una denuncia anónima a través de las plataformas. La investigación sobre el caso sigue en desarrollo. No se compartieron datos de los sospechosos del tiroteo ni del hecho inicial.

¿Qué más debes saber sobre este último reporte?

Las autoridades no han dado más detalles sobre las personas involucradas en el tiroteo, ni han realizado detenciones hasta el momento. Asimismo, no se ha esclarecido la causa que originó el ataque.

La investigación sigue su curso y se hace un llamado a la ciudadanía para que, si poseen información relevante sobre el incidente, se comuniquen al 911 o envíen una denuncia anónima mediante el siguiente enlace: https://www.gainesville.org/659/Submit-a-Tip