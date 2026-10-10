Se han formulado nuevos cargos contra un hombre de Sharpsville, en Estados Unidos, quien ya enfrentaba acusaciones de exhibicionismo frente a un menor en un Walmart. Según últimos informes, se le ha vinculado a un incidente previo en el mismo establecimiento, lo que ha llevado a la ampliación de las acusaciones en su contra. ¿Qué se conoce sobre su actual situación?

Sospechoso de exhibicionismo ante un menor en Walmart presenta fuertes cargos; estuvo involucrado en incidente anterior

Tal como informó 'WKBN First News', Christopher Dencher, de 61 años, se encuentra enfrentando complicados cargos relacionados con corrupción de menores, exhibicionismo, actos obscenos en público y acoso. La acusación se dio el 22 de septiembre, esto luego de ser identificado por la policía como el individuo que se exhibió ante un niño de 5 años en la tienda Hermitage a principios de esa semana.

Hombre acusado de exhibicionismo ante un menor en Walmart presenta fuertes cargos; estuvo involucrado en incidente anterior.

Cabe resaltar que la identificación de Dencher se llevó a cabo gracias a las grabaciones de las cámaras de vigilancia del establecimiento, donde también se registró una compra realizada por él el mismo día del incidente. Según la denuncia penal, las autoridades lograron vincularlo a otro caso ocurrido en un Walmart el 14 de mayo, donde un hombre con características similares se exhibió ante un menor en la sección de comestibles.

En aquel caso, una niña de 9 años relató a su madre que un hombre se bajó los pantalones frente a ella, pero no lo comunicó hasta que se encontraban en el estacionamiento. Luego, los padres de la menor contactaron a la seguridad de Walmart para reportar el hecho y presentar una denuncia formal.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia confirmaron la presencia de Dencher en la tienda el día del suceso, donde se le observó caminando junto a la víctima y su familia, llevándose la mano a la cintura. Hasta el momento, se conoce que Dencher comparecerá el próximo jueves ante el tribunal para enfrentar los cargos en su contra.

¿Qué sanciones se dan tras una situación de exhibicionismo en Estados Unidos?

El castigo por exhibicionismo en Walmart en el país americano varía según las leyes estatales y las circunstancias específicas del incidente. Al tratarse de un establecimiento comercial accesible al público, como Walmart, este tipo de comportamiento se clasifica bajo cargos estatales como exposición indecente o indecencia pública.

La gravedad de la pena puede verse influenciada por factores agravantes, que pueden incluir la naturaleza del acto y el contexto en el que se llevó a cabo.