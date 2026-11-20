Los aficionados al fútbol en Huancayo tendrán una oportunidad especial de acercarse al máximo símbolo del campeonato peruano. La Liga de Fútbol Profesional anunció que el trofeo oficial de la Liga 1 2026 llegó a la ciudad de Huancayo como parte de su recorrido por diferentes departamentos del país, iniciativa que busca acercar la competición a los hinchas y permitirles vivir una experiencia diferente junto al premio que levantará el próximo campeón nacional.

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A través de sus redes sociales, la organización confirmó que la copa estará este sábado 21 de noviembre en el Mallplaza Huancayo. La actividad comenzará desde las 12.00 p. m. y permitirá que los aficionados puedan conocer de cerca el trofeo oficial, tomarse fotografías y disfrutar de una experiencia especial relacionada con el fútbol peruano. De esta manera, los seguidores de los distintos equipos tendrán la posibilidad de estar cerca de uno de los símbolos más importantes de la temporada.

Trofeo de la Liga 1 ya se luce en Huancayo.

Esta actividad se desarrollará en la antesala de un compromiso que genera enorme expectativa en la región: el enfrentamiento entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes por la última fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos se medirán este domingo 22 de noviembre, desde las 3.00 p. m., en el Estadio IPD de Huancayo, en un encuentro que tendrá implicancias directas en la definición del segundo campeonato de la temporada.

Sport Huancayo y Universitario luchan por el Torneo Clausura 2026

La expectativa es todavía mayor porque Sport Huancayo llega como uno de los principales protagonistas de la lucha por el Clausura. El 'Rojo Matador' suma 34 puntos y depende de sí mismo para quedarse con el torneo: una victoria frente a Universitario le permitirá asegurar el primer lugar. Por su parte, los cremas buscarán conseguir un resultado favorable en una plaza complicada y mantenerse en carrera por alcanzar la definición del título nacional.

Así, la llegada del trofeo de la Liga 1 a Huancayo le añade un ingrediente especial a un fin de semana decisivo para el fútbol peruano. Los hinchas podrán fotografiarse con la copa horas antes de un partido que podría marcar el desenlace del Torneo Clausura 2026. Una experiencia que permitirá vivir de cerca la emoción del campeonato y que convierte a la ciudad en uno de los principales focos de atención del fútbol nacional.