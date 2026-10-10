Un reciente informe expuso que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha iniciado una operación de 45 días en California, que comenzó en San Diego. Organizaciones comunitarias han señalado un incremento notable de agentes en las calles, lo que ha generado preocupación entre los residentes de la zona. ¿Qué deben saber los inmigrantes? ¿Estas acciones perjudican a todos, incluso a los que no tienen antecedentes penales?

ICE inicia ofensiva de control en estas zonas de EE. UU.; perseguirán hasta a los que no tienen antecedentes penales

Según ‘Washington Examiner ‘ y ‘NBC San Diego’, el ICE empezó un operativo migratorio de 45 días en California, conocido como “Operación California Segura”. Según informes de fuentes internas de la agencia y activistas de la comunidad, esta acción comenzó en San Diego y se está expandiendo a otras áreas del estado, como el Valle Central, Fresno y San Francisco. Su despliegue ha generado preocupación entre los residentes y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes temen un aumento en los arrestos.

La “Operación California Segura” es una iniciativa que ha generado preocupación entre los residentes de San Diego. Según una fuente, se ha instruido a los agentes a “perseguir a cualquiera”, incluso a individuos sin antecedentes penales. A pesar de los récords de arrestos mensuales registrados por el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante el verano pasado. Esta operación, parece reflejar un cambio en la estrategia del secretario del DHS, Markwayne Mullin, en comparación con las manifestaciones públicas previas.

Por su parte, las organizadoras locales han notado un incremento en la vigilancia, con más agentes visibles en vehículos de matrícula foránea y en las cercanías de escuelas. Mea Domínguez, del Comité de Defensa de City Heights, indicó que la comunidad ha recibido un flujo constante de llamadas, reportando una presencia policial inusualmente alta. “Estamos viendo autos nuevos, vehículos nuevos, matrículas nuevas, muchos más vehículos que antes”, expresó Domínguez, quien también destacó que muchos de los agentes son desconocidos para la comunidad.

Así se han realizado los operativos en San Diego

A través de las redes sociales, se difundieron varios videos que documentan operativos policiales en San Diego, incluyendo detenciones en estacionamientos y gasolineras. Cindy, una agente de patrulla comunitaria, compartió su preocupación por el aumento de la vigilancia, señalando que la situación ha empeorado en los últimos días. “Siento mucha tristeza. Me duele porque esto no es justo para nuestra comunidad”, afirmó a ‘NBC Diego’.

En tanto, Elo-Rivera, concejal de San Diego, también ha alzado la voz sobre la situación, organizando una marcha en respuesta a la vigilancia cerca de las escuelas. Relató un incidente en el que agentes del ICE detuvieron a una estudiante en la preparatoria Hoover, quien, tras mostrar su identificación, recibió un comentario desafortunado del agente. “Estamos enviando a niños a la escuela en San Diego en este momento, y no saben a diario si sus padres estarán allí o no”, sentenció.