ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: jardinero salió a trabajar, se encontró con ICE y NO REGRESÓ; esto teme su familia

Una jornada laboral habitual en el condado de Fresno, California, se convirtió en una pesadilla para una familia hispana cuando el principal sustento del hogar no regresó a casa. La incertidumbre se apoderó de sus seres queridos al confirmarse que había sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El hecho desencadenó horas de angustia y numerosas gestiones ante las autoridades para conocer su paradero.

Este caso refleja la vulnerabilidad que enfrentan a diario miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos al salir a trabajar y cumplir con sus responsabilidades cotidianas. Además, pone de manifiesto cómo la falta de información inmediata tras una detención puede agravar la angustia de los familiares y generar preocupación en comunidades enteras.

Detención de un jardinero por ICE desata temor en California

El pasado 8 de octubre, Magdaleno Benítez, un trabajador de origen mexicano que ha residido durante 25 años en el condado de Fresno, salió temprano de casa para cumplir con su jornada laboral en el área de jardinería. Sin embargo, durante el trayecto se encontró con agentes federales, quienes lo detuvieron y pusieron bajo custodia. La noticia fue dada a conocer por Telemundo Fresno, medio que confirmó que el trabajador permanece recluido en el Centro de Detención de Mesa Verde, ubicado en McFarland, en el condado de Kern, al sur del Valle Central de California.

La interrupción repentina de la comunicación telefónica encendió las alarmas entre sus seres queridos. De acuerdo con un reporte exclusivo de Telemundo Fresno, una de sus familiares más cercanas intentó advertirle antes de su detención: "Algo dentro de mí me decía algo. Y le hablé y le dije: 'Regresa, vente para la casa'". Desde entonces, la imposibilidad de volver a comunicarse con él ha sumido a su familia en una profunda angustia, mientras sus allegados temen por su bienestar físico y emocional.

Familia teme por la salud de jardinero detenido por ICE

Más allá de la separación familiar, la principal preocupación de sus seres queridos se centra en el estado de salud del trabajador y en su necesidad de recibir atención médica constante. Según informó Telemundo Fresno, el hombre padece diabetes y vértigo, afecciones que requieren la toma diaria de medicamentos recetados para prevenir complicaciones. Su hija Patricia expresó a la cadena informativa: "Lo que más me preocupa es su salud, porque necesita sus medicamentos. Cuando no los toma, también se pone ansioso, se pone nervioso".

A su delicado estado de salud se suma una importante barrera lingüística y cultural. Según explicó su familia, el mixteco es su lengua materna, lo que dificulta su comprensión de los procedimientos en inglés o español y complica la comunicación con el personal del centro de detención. Ante esta situación, miembros de la comunidad hispana local y amigos se han unido en jornadas de oración para pedir por su pronta liberación. Mientras tanto, sus familiares han acudido al Consulado de México en busca de asistencia legal y humanitaria que les permita velar por su bienestar y defender sus derechos durante el proceso migratorio en Estados Unidos.