¡Atención! Un funcionario del Departamento de Seguridad Pública de Texas instó recientemente a los agentes a evitar el uso de aplicaciones de mensajería de terceros para comunicarse con otras entidades de la ley. Esta drástica advertencia se dio tras la divulgación de imágenes de una cámara corporal que evidenciaron a un agente utilizando Signal para facilitar la coordinación en la detención de un estudiante de secundaria de 18 años por parte de las autoridades federales de inmigración. ¿Qué más se sabe al respecto?

Utilizan esta aplicación para facilitar al ICE la detención de un estudiante; DPS lanza importante advertencia

Según lo expuesto en 'The Grio' y 'Click2 Houston', el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) ha emitido una advertencia interna que prohíbe a sus oficiales utilizar aplicaciones de mensajería cifrada de terceros, como Signal o WhatsApp, para comunicarse con otras agencias del orden.

Agentes recurrieron a esta aplicación para facilitar al ICE la detención de un estudiante; DPS lanza importante advertencia.

Esta decisión se tomó luego de los cuestionamientos y la difusión de un video de una cámara corporal que mostró a un oficial coordinando la detención de Luis Fernando Cabrera Chavarria, un estudiante de 18 años que se encontraba cursando el último año de secundaria en Austin, Texas.

Este hecho se llevó a cabo durante una parada de tráfico rutinaria por un presunto vencimiento del registro del vehículo. El joven regresaba a su hogar después de trabajar en un restaurante de comida rápida. Al no contar con licencia de conducir, presentó su identificación escolar al agente de la policía estatal.

Tal como señalan los informes, el oficial tomó una fotografía de dicha identificación y la envió a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a través de la aplicación Signal. La respuesta de los funcionarios de ICE fue inmediata y muy breve, ordenando la detención del estudiante. Pocos minutos después, agentes federales acudieron al lugar y arrestaron al joven. No se reveló más detalles.

¿Cuál es la actual situación del joven estudiante detenido?

Las grabaciones de la cámara corporal del agente federal se convirtieron en un elemento clave en el análisis del uso que la agencia daba a las aplicaciones de mensajería y a sus procedimientos de conservación de registros.

Las autoridades y la prensa internacional añadieron que el adolescente recuperó su libertad justo a tiempo para asistir a su graduación de bachillerato, tras la presentación de una solicitud de hábeas corpus por parte de su abogado, quien pedía su liberación. En tanto, representante estadounidense Greg Casar, demócrata por Austin, también abogó por la liberación del joven.