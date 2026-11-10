Más allá de no cumplir el objetivo de ser campeón directo, Alianza Lima tiene intactas las chances de coronarse en la Liga 1 2026 y ahora espera desde el balcón a su rival para disputar la gran final. De momento, solo tres equipos podrían enfrentarse con los blanquiazules en la definición por el título y en La Victoria esperan que previamente haya un playoff en las semifinales.

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El cuadro victoriano cerrará su participación en el Torneo Clausura ante FC Cajamarca en Matute el sábado 21 de noviembre, un día antes de que se defina al ganador del segundo certamen de la temporada durante los partidos de Sport Huancayo ante Universitario y Sporting Cristal contra Cienciano. Si finalmente se disputa un playoff previamente, la primera final recién la jugaría el 8 de diciembre.

Bajo ese contexto, el equipo dirigido por Pablo Guede gozaría de 17 días de descanso , contrastando esto con el apretado fixture de su contendiente, que tendría que afrontar hasta tres compromisos en ese mismo lapso de tiempo: la fecha final del Clausura, además de las dos semifinales del 29 de noviembre y 4 de diciembre, con un notorio desgaste físico y mental, que podría mermar en su rendimiento en la llave decisiva.

Alianza Lima cerrará su participación en el Clausura ante FC Cajamarca en Matute.

De ratificarse el escenario de las semifinales, Pablo Guede planifica aprovechar al máximo este periodo no solo para realizar un acondicionamiento físico integral, sino también para recuperar piezas fundamentales del plantel. Jugadores clave como Paolo Guerrero, Renzo Garcés, Jairo Vélez y Marco Huamán ultiman detalles en su proceso de rehabilitación para llegar al 100% de sus facultades físicas y futbolísticas al choque definitivo por el trofeo.

A la par del factor médico y preventivo, el comando técnico seguramente diseñará una minuciosa estrategia táctica para explotar el posible desgaste acumulado de su oponente. Conociendo el perfil dinámico de su plantilla, Alianza Lima apunta a proponer una propuesta sumamente física con presión alta desde el arranque, buscando asfixiar a un rival que llegará a la cita máxima tras un exigente trajín de partidos consecutivos en el tramo final del torneo.

No obstante, esta ventaja de calendario solo se concretará si se confirman las 'semis'. En caso de que se juegue una final directa —que solo puede darse frente a Universitario si logra proclamarse campeón del Clausura al tener asegurado el segundo lugar de la tabla acumulada—, el calendario no otorgará dicho margen. Ante este panorama, las fechas de la definición por el título nacional serían el 29 de noviembre la ida y el 6 de diciembre en el choque de vuelta, diluyendo el beneficio del descanso prolongado para los íntimos.

Alianza Lima cerrará la final en Matute

Al haber asegurado el primer lugar de la tabla acumulada, las bases de la Liga 1 establecen que Alianza Lima cerrará obligatoriamente la gran final en el Estadio Alejandro Villanueva. De esta manera, el cuadro blanquiazul disputará el partido de ida en condición de visitante, a la espera de definir el título nacional en Matute ante su gente sin importar cuál sea su rival.

Cabe recordar que, de jugarse semifinales, estas serán el 29 de noviembre y el 4 de diciembre (ida y vuelta), mientras que las finales son el 8 y 13 de diciembre. En caso de darse una final directa, los duelos decisivos se disputarán el 29 de noviembre y el 6 de diciembre.