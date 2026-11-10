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Comisión Disciplinaria sancionó a pieza clave de Alianza Lima y no estará en la final de la Liga 1

Alianza Lima confirmó su primera baja para las finales de la Liga 1 2026 luego de que la Comisión Disciplinaria confirmara una terrible sanción.

Francisco Esteves
Comisión Disciplinaria sancionó a pieza clave de Alianza Lima.
Comisión Disciplinaria sancionó a pieza clave de Alianza Lima.
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Primera baja confirmada en Alianza Lima para las finales de la Liga 1 2026. La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional de Perú le dio una pésima noticia a los blanquiazules debido a que sancionó a dos de sus piezas clave, pero una de ellas se perderá oficialmente el resto del Torneo Clausura y los dos encuentros por la definición del título nacional. A continuación, todos los detalles.

Alianza Lima anuncia incorporación de marca suiza.

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El cuadro de Matute espera por conocer si enfrentará a Universitario, Sporting Cristal o Sport Huancayo en los playoffs, pero mientras aguarda por su oponente acaba de conocer información que le dará un profundo dolor de cabeza. La información ha sido compartida por diversos periodistas en redes sociales y los hinchas han dado su descargo con diversos comentarios.

Alianza Lima sufre una baja importante para la final de la Liga 1

Resulta que Franco Navarro y Franco Navarro Jr. fueron castigados por el altercado protagonizado con Horacio Melgarejo en el Estadio Alejandro Villanueva, cuando el director técnico de Cienciano le faltó el respeto a todos los aficionados haciendo el símbolo de Universitario de Deportes con sus manos. Ello fue considerado como incitación a la violencia. Sin embargo, de los sancionados, únicamente el padre es quien no podrá estar en los próximos tres partidos de la Liga 1, incluyendo las finales.

La Comisión Disciplinaria resuelve sancionar a Franco Navarro Monteiro con la prohibición de acceso a los estadios por tres fechas, sanción que deberá cumplirse durante los tres siguientes partidos oficiales que dispute Alianza Lima en la Liga 1 2026, independientemente de su condición de local o visitante, así como una multa ascendente a 6 UIT”, indicó la entidad mediante un comunicado oficial.

Alianza Lima, Franco Navarro, Franco Navarro jr.

Comisión Disciplinaria sancionó a los dos Navarro.

Asimismo, Franco Navarro Mandayo fue sancionado con una multa de 0.80 UIT, pero sí podrá ingresar a los estadios para ver a Alianza Lima en la definición del campeonato nacional. Finalmente, a ambos se les advirtió de no volver a reincidir en este tipo de sucesos o el castigo impuesto será mucho más grave.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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