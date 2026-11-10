Conmebol sorprendió a Alianza Lima con importante anuncio que ilusiona a los hinchas: "Representante"

Alianza Lima se encuentra enfocado en llegar de la mejor forma a la final de la Liga 1 2026. Tras empatar con Los Chankas, los íntimos perdieron toda chance de ganar el Torneo Clausura, por lo que ahora centrarán sus esfuerzos en la definición por el título nacional; no obstante, en las últimas horas en Matute recibieron una grata noticia por parte de la Conmebol que ilusionó a la hinchada.

Conmebol sorprendió a Alianza Lima con importante anuncio que ilusiona a los hinchas

El máximo ente del fútbol sudamericano felicitó al cuadro íntimo por asegurar su presencia en la próxima edición de la Copa Libertadores y le dio la bienvenida como uno de los representantes peruanos para el certamen continental del año 2027.

"¡Bienvenido Alianza Lima! ¡Representante peruano para la CONMEBOL Libertadores 2027!", fue el saludo de bienvenida de Conmebol a través de la cuenta oficial de la Copa Libertadores en X.

Conmebol dio la bienvenida a Alianza Lima a la Copa Libertadores 2027

Vale recordar que, pese a que aún no termina el torneo local, Alianza Lima ya aseguró su boleto al torneo continental tras ganar el Torneo Apertura y asegurar el primer lugar de la tabla acumulada.

De esta manera, Alianza Lima se convierte en uno de los representantes peruanos que disputarán la Copa Libertadores 2027, torneo en el que buscará tener una destacada participación. Mientras tanto, el equipo dirigido por Pablo Guede deberá enfocarse en cerrar de la mejor manera la temporada y afrontar la final de la Liga 1 con el objetivo de conquistar el título nacional.

Fechas de las finales de la Liga 1

Vale precisar que las finales para la Liga 1 2026 se llevarán a cabo el martes 8 y domingo 13 de diciembre, en caso hayan semifinales o el 29 de noviembre y 6 de diciembre en caso haya final directa. En cualquier escenario, la gran final, sea directa o previamente habiendo ‘semis’, se cerrará en el estadio Alejandro Villanueva, esto porque Alianza Lima es el líder absoluto de la tabla acumulada.