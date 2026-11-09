Liga 1 2026: fechas confirmadas de la semifinal y final para definir al campeón nacional

Culminó la fecha 16 del Torneo Clausura y solo tres equipos tienen chances de obtener el título: Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario. Asimismo, Alianza Lima es finalista y espera en balcón a su próximo rival para definir al campeón de la Liga 1 2026.

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La primera opción es para el ‘Rojo Matador’, que solo necesita ganarle a la ‘U’ en la Inconstrastable para quedarse con el segundo certamen de la temporada y coronar una histórica campaña.

A propósito de la escuadra ‘crema’, solo le sirve ganar en la altura y esperar que Sporting Cristal pierda o empate ante Cienciano, duelo que se juega en el estadio Alberto Gallardo.

Asimismo, el cuadro celeste tiene una última bala. Además de ganarle al elenco imperial, necesita que Sport Huancayo no le gane a Universitario en la última jornada. ¿Habrá milagro en favor de los rimenses?

Trofeo de la Liga 1 2026

Fechas confirmadas de las semifinales y finales de la Liga 1 2026

Las semifinales se juegan el domingo 29 de noviembre y el viernes 4 de diciembre. Además, las finales se disputarán el martes 8 y domingo 13 de diciembre.

Asimismo, en caso Universitario finalmente pueda obtener el título del Torneo Clausura, habrá final directa y estas se jugarán el 29 de noviembre y el 6 de diciembre.

Orden de localías en semifinales y final de la Liga 1

De acuerdo a las bases de la Liga 1, la localía en los playoffs ya no se escoge. El equipo que mejor puntaje tenga en el Acumulado, cerrará la llave en condición de local. Dicho esto, si hay semifinales, estas sí o sí se cierran en el Monumental.

Además, la gran final, sea directa o previamente habiendo ‘semis’, se cerrará en el estadio Alejandro Villanueva, esto porque Alianza Lima es el líder absoluto de la tabla acumulada.