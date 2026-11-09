Universitario de Deportes empató 2-2 con CD Moquegua y perdió la gran chance de ser puntero del Torneo Clausura y depender de sí mismo para ganar esta competencia en la última fecha. Sin embargo, a pesar de eso, el cuadro crema aseguró su presencia en las semifinales aunque todavía no conoce al rival que enfrentará.

Sucede que si Universitario pierde ante Sport Huancayo, el Rojo Matador ganará el Torneo Clausura y las semifinales serán entre estos clubes. Sin embargo, si la 'U' derrota al cuadro huancaíno y Sporting Cristal derrota a Cienciano, entonces los celestes se quedarán con el Clausura y la semifinal será entre cremas y rimenses.

En el caso de que Universitario empate con Sport Huancayo, todo dependería de lo que haga el equipo de Roberto Mosquera en el Alberto Gallardo, porque si los celestes empatan, entonces el Rojo Matador ganaría el Clausura y jugaría semifinales contra Universitario. Y si la 'U' derrota al cuadro de Pellejero, la tabla podría variar también.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre la posibilidad de elegir a su rival?

En ese escenario, muchos hinchas cremas creen que Universitario debería salir a no ganar ante Huancayo para eliminar a Sporting Cristal y que tengan unas semifinales contra el cuadro huancaíno. Ante este panorama, el entrenador Fabián Bustos fue consultado sobre esta posibilidad y señaló lo siguiente:

“ Estás loco. Esto es la 'U', con una tradición enorme . Esas cosas en este club nunca pasa, en la cancha el rival te puede ganar, pero esto es la 'U'. La garra, la pasión y lo que el hincha siente”, expresó el entrenador de Universitario en diálogo con L1 Max.

Cuando le preguntaron sobre si prefiere elegir un rival en las semifinales, Bustos expresó: “No se puede elegir. Primero, no se puede y no se debe. Esa es mi forma de pensar. No puedes elegir con quién quieres jugar. Vinimos para intentar el tetracampeonato y estamos en carrera”.

Luego, continuó: “Aseguramos seguir en carrera. No es lo que queríamos, entiendo al hincha, en un año difícil y hemos conseguido enrumbar el camino. Obviamente me hubiera gustado ganar y estar más cómodos, nada es fácil y lo vamos a pelear. El equipo está fuerte y está bien”.

Sobre el final, añadió que este sábado están peleando en todos los frentes: “Nadie nos daba como candidato o posible campeón y este sábado somos posibles campeones”.