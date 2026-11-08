Próximo partido de Universitario por Clausura: fecha y hora del duelo ante Sport Huancayo por el liderato

Universitario no pudo contra CD Moquegua y consiguió un amargo empate por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1, resultado que les deja con posibilidades de ganar el segundo certamen del año, pero que dependerá también del resultado que saque Sporting Cristal. Ahora, los dirigidos por Fabián Bustos deberán enfocarse rápidamente en la última jornada del campeonato peruano, donde se enfrentarán a uno de los candidatos, Sport Huancayo, que buscará defender el primer puesto.

Para este encuentro, la 'U' deberá visitar el estadio IPD de Huancayo, un escenario que representa una presión adicional para el equipo, que tendrá que buscar los tres puntos lejos de su hinchada. Por ello, en esta nota te presentamos la programación del próximo partido del elenco estudiantil ante el Rojo Matador, en un duelo clave por la lucha por el liderato.

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, este encuentro está programado para realizarse este domingo 22 de noviembre, encuentro que se llevará a cabo en el estadio IPD de Huancayo, que cuenta con una capacidad para 20.000 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura?

Cabe precisar que, por el momento, no hay un horario definido para este encuentro, por lo que se espera que la Liga 1 confirme la hora del partido.

Programación del partido de Universitario vs Sport Huancayo. Foto: composición Líbero/IG

Canal para ver Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura

El partido entre Universitario y Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Clausura se podrá ver EN VIVO a través de L1 MAX, señal disponible en los principales operadores de cable. Asimismo, los hinchas podrán seguir el encuentro vía streaming mediante Liga 1 Play y Movistar Play.

Universitario vs Sport Huancayo: Previa del encuentro

Universitario llega para este encuentro decepcionado tras su empate 2-2 ante CD Moquegua en el Monumental. Por lo que buscará el triunfo en su visita. Mientras que Sport Huancayo, que venció 2-1 a Cienciano, llega en un gran momento siendo el equipo sorpresa de la competición, por lo que no dudará en dar el batacazo ante los cremas.