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Sport Huancayo recibe preocupante noticia previo al partido contra Universitario: “Promedio”
El 'Rojo Matador' conoció un registro estadístico que encendió las alarmas en la interna del club antes de su duelo ante Universitario.
Sport Huancayo está enfocado en su próximo partido ante Universitario de Deportes por la última fecha del Torneo Clausura. 'El Rojo Matador' depende de sí mismo y un triunfo ante los cremas le permitiría conquistar el segundo certamen y ganar su derecho a pelear por el título nacional en los playoffs. Sin embargo, en las últimas horas los huancaínos recibieron una preocupante noticia que tiene que ver con su plantel y un ranking a nivel de Sudamérica que ha generado alarma.
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Sport Huancayo recibe preocupante noticia previo al partido contra Universitario
El Observatorio de Fútbol CIES, organización especializada en el análisis estadístico del fútbol mundial, publicó un informe el pasado lunes 9 de noviembre sobre los equipos de Sudamérica con mayor promedio de edad, en base a sus habituales alineaciones titulares.
En el referido ranking, el conjunto nacional se ubica en la primera posición con un promedio de edad de 31.3 años. Esta cifra refleja que el equipo dirigido por Richard Pellejero viene utilizando habitualmente futbolistas de amplia experiencia en sus alineaciones titulares. Además, el registro pone en evidencia que el 'Rojo Matador' cuenta con el plantel más veterano a nivel continental.
Vale precisar que en dicho ranking también aparecen otros tres clubes peruanos en el top 10 de los más ‘veteranos’: Alianza Lima, Cienciano y Universitario. Los blanquiazules se ubican en el quinto puesto con un promedio de 30.6 años. Por su parte, el 'Papá' (30.5) y los cremas (30.4) ocupan el octavo y décimo lugar, respectivamente. Vale precisar que Sport Boys figura en el mismo ranking, justo debajo de la 'U'.
Sport Huancayo lidera el ranking de los equipos con mayor promedio de edad en Sudamérica
Con este panorama, el 'Rojo Matador' buscará que la experiencia de sus futbolistas juegue a su favor en un compromiso de máxima exigencia. Sport Huancayo sabe que no tiene margen de error y deberá imponerse ante Universitario si quiere quedarse con el segundo certamen de la temporada.
¿Cuándo juega Sport Huancayo vs Universitario?
El partido entre Sport Huancayo y Universitario, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura, está pactado para el domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo.
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