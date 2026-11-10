Sport Huancayo vs Universitario: fecha y horario confirmado por la última fecha del Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes se juega su última chance de conquistar el Torneo Clausura 2026, cuando visite a Sport Huancayo por la fecha 17 del certamen. Los cremas no pudieron ganar de local ante CD Moquegua y terminaron repartiendo puntos al empatar 1-1. Ahora, los dirigidos por Fabián Bustos se enfocarán en su último partido del certamen ante un rival directo. En ese sentido, en las últimas horas la Liga 1 confirmó la fecha y hora del partido entre cremas y huancaínos.

¿Cuándo y dónde jugarán Sport Huancayo vs Universitario?

A través de sus redes sociales, la Liga 1 confirmó la programación de la última fecha del Torneo Clausura, donde Universitario y Sport Huancayo medirán fuerzas el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio IPD de Huancayo. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a 20.000 espectadores aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Universitario?

El cotejo entre merengues y el 'Rojo Matador' está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios en los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Programación oficial de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.

De esta manera, Universitario ya conoce todos los detalles de su último compromiso por el Torneo Clausura 2026, en el que estará obligado a conseguir una victoria para mantener vivas sus posibilidades de conquistar el segundo certamen del año. Los dirigidos por Fabián Bustos tendrán una complicada visita a la altura de Huancayo, donde el ganador de este duelo sería el campeón del Clausura, dependiendo de lo que ocurra en el partido de Sporting Cristal, que espera un empate entre ambos clubes para recuperar la punta en la última fecha.