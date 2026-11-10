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Con Universitario: ¿Dónde inician las semifinales de la Liga 1 2026 y en qué estadio cerrarán?

En caso Universitario juegue semifinales con Sporting Cristal o Sport Huancayo, conoce dónde empezará la serie y en qué estadio cerrará.

Francisco Esteves
Todo sobre las posibles semifinales que jugará Universitario.
Todo sobre las posibles semifinales que jugará Universitario. | Foto: Universitario - X.
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Universitario de Deportes aseguró el segundo lugar del Acumulado y por ello, en caso no obtenga el Torneo Clausura, disputará las semifinales de la Liga 1 2026, ya sea ante Sporting Cristal o Sport Huancayo. En ese sentido, a continuación te contamos en qué estadio iniciarán los playoffs del certamen nacional y dónde se cerrarán, independientemente de qué clubes se enfrenten en esta importante instancia.

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Mientras que Alianza Lima espera por su rival en la gran final, ya que se hizo con el Torneo Apertura y, además, es líder de la tabla anual, los otros elencos mencionados andan jugándose la vida y todo se definirá en la fecha final del segundo certamen de la temporada. La final será la próxima semana debido a que esta no habrá fútbol, ya que la selección peruana disputará encuentros de fecha FIFA.

Por ello, es primordial que el hincha sepa cómo se disputarán las semifinales de la Liga 1 2026. El partido de ida se jugará en el Estadio IPD de Huancayo o en el Alberto Gallardo del Rímac, aunque los celestes también pueden utilizar el Estadio Nacional; mientras que el duelo de vuelta por los playoffs se realizará en el Estadio Monumental de Ate. Universitario de Deportes cerrará en casa debido a que es segundo en el Acumulado, con mejor puntaje que cualquiera de sus posibles rivales.

Universitario, Liga 1

Las semifinales se cerrarán en el Estadio Monumental.

Vale precisar que el mismo criterio se aplicará para la final del campeonato nacional. Ya sea que clasifiquen la 'U', Sporting Cristal o Sport Huancayo, el primer encuentro será en alguno de sus recintos deportivos y el último duelo en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Esto debido a que Alianza Lima quedó primero en la clasificación anual, por lo que tiene el privilegio de cerrar en casa.

¿Cuándo se juegan los playoffs de la Liga 1 2026?

De acuerdo a la programación oficial de la Liga de Fútbol Profesional, las semifinales se llevarán a cabo el domingo 29 de noviembre y el viernes 4 de diciembre. Mientras que las finales se disputarán el martes 8 y domingo 13 de diciembre. Es decir, todo se definirá dentro de las próximas cuatro semanas.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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