José Soto, DT de Deportivo Moquegua, destacó a dos futbolistas de Universitario: "Importantes"

Deportivo Moquegua rescató un punto en su visita al Estadio Monumental de Ate. Los moqueguanos empataron 2-2 ante Universitario de Deportes por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 y dieron un paso importante en su lucha por salvarse del descenso. Tras el duelo, el DT José Soto sorprendió al destacar a dos jugadores de los cremas.

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José Soto, DT de Deportivo Moquegua, destacó a dos futbolistas de Universitario

El técnico de Deportivo Moquegua conversó con las cámaras de 'L1 MAX' y fue consultado por su análisis del sufrido empate que logró su equipo. Ante ello, sorprendió al destacar a dos jugadores de Universitario: Andy Polo y César Inga.

José Soto fue contundente al indicar que armó una idea de juego pensada en contrarrestar las virtudes de la 'U'. En esa línea, destacó a ambos jugadores como los más peligrosos al tratarse de piezas importantes en el esquema de Fabián Bustos y el peligro constante que generan en el ataque.

César Inga y Andy Polo fueron elogiados por José Soto, DT de CD Moquegua.

“ Nosotros sabíamos que siempre Universitario juega su clásico 3-5-2 con Polo y con Inga, que son jugadores muy importantes para este sistema. Van al ataque constantemente y nosotros pusimos una línea de cinco en el medio tapando la salida a ambos jugadores . Los tres del medio se comportaron bastante bien. Por ahí en el primer tiempo hubo pocas descoordinaciones, pero creo que en el segundo tiempo el equipo se comportó a la altura”, sostuvo.

Del mismo modo, el popular 'Pepe' señaló que, tras estudiar el duelo entre Universitario y Sport Boys, identificó que bloqueando a ambos jugadores, desarticulaban las fortalezas de los merengues.

“Cuando planteamos el partido teníamos que taparles las bandas, tanto a Inga como a Polo. Habíamos visto el partido del miércoles con Sport Boys y siempre tapaban la línea del pase y creo que ahí fue la clave”, complementó.

Deportivo Moquegua a un paso de salvarse del descenso

Con su empate ante Universitario, Deportivo Moquegua abandonó la zona de descenso de la Liga 1, aunque está a solo un punto de FC Cajamarca. Por ello, los moqueguanos deberán salir a ganar en su último partido para asegurar su permanencia en la máxima categoría.