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Universitario sorprende a hinchas y lanza precios de entradas para partido ante Alianza Lima

Se confirmó que Universitario y Alianza Lima afrontarán un duelo clave de definición que acaparará la atención de los hinchas. Conoce los precios de entradas.

Diego Medina
Universitario y Alianza Lima afrontarán partido clave del 2026.
Universitario y Alianza Lima afrontarán partido clave del 2026. | Foto: Universitario
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Si bien hay mucha atención en lo que será la definición del Torneo Clausura 2026, no se deja de lado lo que significará la final de la Liga Femenina entre Universitario y Alianza Lima. Ambas escuadras también pelearán por el segundo certamen de su categoría, por lo que se anunciaron los precios de entradas para la ida que se afrontará en el Estadio Monumental.

Así va la Tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

PUEDES VER: Tabla acumulada de Liga 1 2026: clasificación ACTUALIZADA previo a la última fecha

Entradas Universitario vs Alianza Lima final Torneo Clausura Liga Femenina 2026

OCCIDENTE

  • Socio Crema Adherente: 12 soles
  • Hinchada Crema: 15 soles

ORIENTE

  • Socio Crema y Adherente: 5 soles
  • Hinchada Crema: 10 soles

EXPERIENCIA LEONAS: 150 soles

Niños menores de 12 años entran gratis a oriente.

Universitario

Entradas para el Universitario vs Alianza Lima.

¿Dónde comprar entradas para el Universitario vs Alianza Lima?

Las entradas para la ida de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 entre Universitario vs Alianza Lima se venden en la plataforma de Teleticket. Deben acceder a la página web y elegir la tribuna de su agrado. Luego de ello, deben hacer el pago correspondiente de acuerdo a la preferencia del usuario.

Universitario vs Alianza Lima por la final Torneo Clausura Liga Femenina 2026

La gran final ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 entre Universitario vs Alianza Lima se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre a partir de las 3.30 p. m. hora local con la transmisión de Bicolor+.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Coordinador Web en Líbero.

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