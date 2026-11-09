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Universitario sorprende a hinchas y lanza precios de entradas para partido ante Alianza Lima
Se confirmó que Universitario y Alianza Lima afrontarán un duelo clave de definición que acaparará la atención de los hinchas. Conoce los precios de entradas.
Si bien hay mucha atención en lo que será la definición del Torneo Clausura 2026, no se deja de lado lo que significará la final de la Liga Femenina entre Universitario y Alianza Lima. Ambas escuadras también pelearán por el segundo certamen de su categoría, por lo que se anunciaron los precios de entradas para la ida que se afrontará en el Estadio Monumental.
Entradas Universitario vs Alianza Lima final Torneo Clausura Liga Femenina 2026
OCCIDENTE
- Socio Crema Adherente: 12 soles
- Hinchada Crema: 15 soles
ORIENTE
- Socio Crema y Adherente: 5 soles
- Hinchada Crema: 10 soles
EXPERIENCIA LEONAS: 150 soles
Niños menores de 12 años entran gratis a oriente.
Entradas para el Universitario vs Alianza Lima.
¿Dónde comprar entradas para el Universitario vs Alianza Lima?
Las entradas para la ida de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 entre Universitario vs Alianza Lima se venden en la plataforma de Teleticket. Deben acceder a la página web y elegir la tribuna de su agrado. Luego de ello, deben hacer el pago correspondiente de acuerdo a la preferencia del usuario.
Universitario vs Alianza Lima por la final Torneo Clausura Liga Femenina 2026
La gran final ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 entre Universitario vs Alianza Lima se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre a partir de las 3.30 p. m. hora local con la transmisión de Bicolor+.
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