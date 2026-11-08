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Universitario vs Melgar EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura Femenino: horarios y canales

Universitario tiene una enorme tarea al tratar de revertir el resultado negativo que obtuvo en el partido de ida ante Melgar, por lo que, como local, querrá dar la sorpresa.

Antonio Vidal
Universitario vs Melgar EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura Femenino
Universitario vs Melgar EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura Femenino | composición Líbero
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El Torneo Clausura de la Liga Femenina viene llegando a su fin, por lo que nos está regalando emocionantes encuentros. Para este inicio de semana tendremos el compromiso de Universitario de Deportes, que recibirá la visita de Melgar en el Estadio Monumental de Ate. Las cremas llegan con la esperanza de revertir la llave luego de la dura derrota que sufrieron en el encuentro de ida, donde terminaron goleadas por 3-0.

Por su parte, las rojinegras buscarán repetir la victoria que consiguieron ante la 'U' en el partido de ida. Sin embargo, no deberán descuidar la ventaja obtenida si no quieren tener complicaciones durante el desarrollo del encuentro. A continuación, te presentamos la programación del partido para que, como hincha, no te pierdas ni un solo momento de este partidazo.

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¿Cuándo juega Universitario vs Melgar femenino por el Torneo Clausura?

De acuerdo con la programación de la Liga Femenina, este encuentro está pactado para poder realizarse lunes 9 de noviembre. El estadio Monumental de Ate cuenta con una capacidad para 80.093 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar Femenino por el Torneo Clausura?

Este encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Por lo que, si te encuentras fuera del país, en esta previa te brindamos los horarios para otros países del partido entre Universitario contra Melgar.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.
Melgar se llevó el partido de ida ante Universitario. Foto: Melgar

Melgar se llevó el partido de ida ante Universitario. Foto: Melgar

Canal para ver Universitario vs Melgar Femenino por el Torneo Clausura

Al igual que los otros encuentros de semifinal, se espera que el duelo entre Universitario y Melgar se transmita EN VIVO a través de Bicolor+ Premium, señal que está disponible en la plataforma TV 360 by Bitel. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias del partido ONLINE GRATIS mediante el minuto a minuto de la web de Líbero.

Universitario vs Melgar Femenino por el Torneo Clausura: Pronósticos del partido

  • Betano: Universitario gana (cuota: 1.13) | Empate (cuota: 6.50) | Melgar gana (cuota: 13.50).
  • 1xBet: Universitario gana (cuota: 1.08) | Empate (cuota: 7.90) | Melgar gana (cuota: 15.00).
  • DoradoBet: Universitario gana (cuota: 1.10) | Empate (cuota: 6.50) | Melgar gana (cuota: 15.00).
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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