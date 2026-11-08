Fernando Gaibor dejó fuerte mensaje sobre una final contra Universitario: "Me da igual"

Alianza Lima consiguió un duro empate ante Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Con este resultado, los íntimos se quedaron sin posibilidades de alcanzar el liderato del campeonato, por lo que todo apunta a que deberán esperar a conocer a su rival para disputar una eventual final por el título nacional. En ese contexto, tras el encuentro ante el conjunto de Andahuaylas, Fernando Gaibor dejó un contundente comentario sobre una posible definición frente a Universitario de Deportes.

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Fernando Gaibor dejó fuerte mensaje sobre una final contra Universitario

En conversación con L1 Max, el ecuatoriano manifestó que hasta que no termine el torneo no van a enfocarse en una eventual final. "Yo creo que hasta que no termine el torneo no podemos pensar en la final. Esperemos a que se jueguen las últimas fechas y después veremos, ¿no? Ahora, como te digo, hay que pensar en preparar el partido de la última fecha; después veremos", fueron las primeras palabras.

En este sentido, Gaibor dejó en claro que le es indiferente si la final del torneo peruano se da con equipos como Universitario, Sporting Cristal, o Sport Huancayo. "Me da igual", finalizó el mediocampista.

Fernando Gaibor dejó fuerte mensaje sobre una final contra Universitario

De esta manera, el futbolista blanquiazul dejó en claro que el equipo mantiene su atención en los compromisos pendientes y buscará cerrar de la mejor manera el campeonato. Para ello, primero deberá enfrentar a FC Cajamarca por la fecha 17 y, posteriormente, concentrarse en la posible final por el título nacional.

Alianza Lima vs FC Cajamarca: Fecha, hora y canal

Alianza Lima se enfrentará a FC Cajamarca el próximo domingo 22 de noviembre, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El compromiso se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, en Matute, y será uno de los encuentros que definirán la recta final del campeonato. Los tres partidos que definirán la parte alta del Clausura se jugarán en simultáneo y todavía no tienen horario oficial confirmado.