Reimond Manco dio firme calificativo de ex Universitario: “Es un completo maleducado”

El partido entre Alianza Lima y Cienciano en Matute sigue dando de qué hablar, especialmente por el polémico episodio que protagonizó el entrenador del cuadro cusqueño. Esta vez, Reimond Manco, durante una reciente emisión del programa 'Juego Cruzado', se pronunció sobre lo sucedido y lanzó duras críticas contra: Horacio Melgarejo, exasistente técnico en Universitario.

Reimond Manco dio firme calificativo sobre Horacio Melgarejo

El exfutbolista analizó lo ocurrido durante el compromiso entre los íntimos y el 'Papá' y cuestionó la actitud que tuvo el DT argentino, al considerar que su comportamiento fue inapropiado y que no debería quedar sin consecuencias. Incluso, fue más allá y sostuvo que ningún equipo del fútbol peruano debería darle una oportunidad tras lo sucedido.

"No se puede defender lo indefendible. Es un completo maleducado, incitador a la violencia e irrespetuoso . No solo no debería seguir en Cienciano: ningún club del fútbol peruano lo debe contratar", expresó Manco, mostrando su rechazo absoluto a lo ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva.

Asimismo, el ex Jotita hizo hincapié en el enfrentamiento que se produjo con Gonzalo Aguirre. Si bien reconoció que un DT tiene la potestad de realizar cambios cuando lo considere necesario, cuestionó que la situación terminara exponiendo al jugador y con un intento de agresión.

Reimond Manco calificó a Horacio Melgarejo de maleducado. Foto: composición Líbero/Denganche

"Él tiene derecho, así te parezca bien o mal, a sacar a un jugador cuando recién lo mete al campo, así crea que el gol viene por culpa de Aguirre. Pero no se va a querer pelear con el jugador en el banco de suplentes: lo expones sacándolo y encima le quieres pegar", agregó.

Manco también puso en duda la sinceridad de las disculpas públicas del entrenador tras lo sucedido y cuestionó a los clubes del fútbol peruano por dar mayor reconocimiento a los técnicos extranjeros.

" Desde que pide disculpas se nota que no las hace de corazón ; no es un decir ‘la malogré y punto’. En cierta parte, en el Perú somos culpables de darle tanta cabida a un extranjero que va a su país y no lo conoce ni el perro ", finalizó.

Pasado de Horacio Melgarejo en Universitario

El actual entrenador de Cienciano tuvo un pasado en Universitario de Deportes como asistente técnico de Ángel Comizzo. El estratega quedó en el centro de las críticas tras el polémico gesto que realizó en Matute, episodio que sigue generando repercusiones en el fútbol peruano.