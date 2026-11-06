Manco rotundo sobre descargos Guede y Barcos sobre altercado: “Está mintiendo o está muy equivocado”
El exjugador opinó sobre la reciente polémica entre Hernán Barcos y Pablo Guede, ocurrida durante y después del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima.
La polémica entre Hernán Barcos y Pablo Guede sigue generando repercusiones tras las versiones que ambos protagonistas dieron sobre el fuerte enfrentamiento que tuvieron. El cruce no pasó desapercibido en el fútbol peruano y también fue comentado por diversas personas del medio, una de ellas fue Reimond Manco, que no dudó en dar una contundente opinión sobre las declaraciones del delantero y el entrenador.
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Manco rotundo sobre las versiones de la pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos
Video: Denganche
Durante la emisión del programa 'Juego cruzado', el ex Jotita, no dudó en poner en duda ambas versiones. Esto debido a cómo se dieron los hechos y tras las versiones dadas por los protagonistas.
“Después de escuchar las declaraciones de Hernán Barcos, me planteo la siguiente pregunta: ¿quién, con dos dedos de frente, va a salir a pechar de esa forma a un jugador solo por lo que está contando Barcos? Pablo Guede sería poco inteligente. O Barcos está mintiendo o Guede está muy equivocado”.
¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su pelea con Pablo Guede?
Durante una entrevista con el programa 'Fútbol como cancha', Hernán Barcos rompió su silencio y reveló detalles de lo ocurrido con Pablo Guede durante y después del clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima, disputado en el Estadio Alberto Gallardo.
"Un poco aclarar y dar versión. Se está ensuciando mucho mi imagen por algo que no era para tanto. Yo fui a saludarlo a Emiliano Papa que estaba en el banco. Lo saludé y cuando me doy vuelta viene Pablo y lo voy a saludar y no me da la mano. Le digo 'Pablo, ¿A mí no me conoces?' y me empieza a insultar y decir cosas que no vienen al caso porque tampoco no pasa nada, es parte del fútbol. Y le digo 'Tómate un café conmigo y conóceme. En cinco minutos me conoces y vos no me conoces'. Y ahí en ese momento me dice 'Anda. Tomátela'. Y bueno no pasa nada, el folklore del fútbol."
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