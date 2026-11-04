Hernán Barcos reveló charla inédita con Pablo Guede durante 'pechada' en el estadio: "Pégame"

Luego de varios días de lo ocurrido entre Hernán Barcos y Pablo Guede, el delantero de Sporting Cristal rompió su silencio para aclarar todo lo que se vivió durante el clásico ante Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo. El 'Pirata' fue tajante con lo acontecido en el recinto deportivo para que no se den falsas informaciones sobre su actuar.

Hernán Barcos rompió su silencio sobre cruce con Pablo Guede

En una entrevista con el programa 'Fútbol como Cancha', Hernán Barcos tomó la palabra para contar todos los detalles de lo que se vivió durante y después del clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo con Pablo Guede.

"Un poco aclarar y dar versión. Se está ensuciando mucho mi imagen por algo que no era para tanto. Yo fui a saludarlo a Emiliano Papa que estaba en el banco. Lo saludé y cuando me doy vuelta viene Pablo y lo voy a saludar y no me da la mano. Le digo 'Pablo, ¿A mí no me conoces?' y me empieza a insultar y decir cosas que no vienen al caso porque tampoco no pasa nada, es parte del fútbol. Y le digo 'Tómate un café conmigo y conóceme. En cinco minutos me conoces y vos no me conoces'. Y ahí en ese momento me dice 'Anda. Tomátela'. Y bueno no pasa nada, el folklore del fútbol." , manifestó el 'Pirata'.

(VIDEO: Fútbol como Cancha)

Siguiendo esa línea, Barcos contó sobre el video que se difundió sobre el tenso cruce en la zona mixta del Estadio Alberto Gallardo con Pablo Guede, en el que el técnico de Alianza Lima sale a 'pecharlo' ante la mirada del staff blanquiazul y jugadores de Sporting Cristal.

"Cuando termina el partido salgo y estoy pasando del túnel al vestuario y estaba todo el staff de Alianza Lima. Saludo a cada uno porque tengo cariño y respeto. Todos saben quién soy, conviví 5 años con ellos. Entonces saludando de la nada viene corriendo Pablo y me dice 'Pégame, pégame'. Y le digo '¿Qué te voy a pegar? Yo no te hice nada. Anda para allá'. Me voy para atrás y ahí pasa una mujer diciéndome 'Sí, nunca sabes nada'. No me acuerdo bien las palabras y justo Tito Ordóñez estaba atrás y le preguntó '¿Quién es esa mujer?'. Y me dice 'Es la esposa de Pablo Guede'. Me acerco y le digo 'Un gusto, soy Hernán Barcos. ¿Sabe qué pasó? Fui a saludar a su marido y el maleducado me sacó la mano. Eso fue lo que pasó, señora. Yo no soy un maleducado'. Me fui y estaba con un compañero de testigo", reveló el atacante rimense.

(VIDEO: L1 MAX)