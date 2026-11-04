Sporting Cristal vs Alianza Atlético: los premios que recibirá el campeón de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal y Alianza Atlético definirán al campeón de la Copa de la Liga 2026 en Trujillo. La FPF ha dado a conocer todos los detalles para este duelo crucial de temporada, por lo que te contamos qué premios recibirá el equipo que se consagre con este trofeo oficial del balompié nacional.

Premios para el campeón de la Copa de la Liga 2026

Según las bases del torneo, son tres premios los que se otorgarán al equipo campeón de la Copa de la Liga 2026 que se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo:

Dos puntos en el Acumulado 2027 : El equipo que obtenga el trofeo de la Copa de la Liga 2026 iniciará la siguiente temporada con una bonificación de dos unidades.

: El equipo que obtenga el trofeo de la Copa de la Liga 2026 iniciará la siguiente temporada con una bonificación de dos unidades. Premio económico : Este monto aún no se ha revelado con exactitud, pero será financiado por todos los patrocinadores del certamen local. Un gran ingreso para cualquiera de las instituciones que batalló jornada a jornada para obtener el trofeo.

: Este monto aún no se ha revelado con exactitud, pero será financiado por todos los patrocinadores del certamen local. Un gran ingreso para cualquiera de las instituciones que batalló jornada a jornada para obtener el trofeo. Clasificación a la Recopa Peruana: Con el sello de campeón de la Copa de la Liga, este club afrontará el novedoso trofeo que se jugará a inicios del 2027 con el cuadro que asuma el trono en la Liga 1.

Un dato no menor es que el segundo lugar de la Copa de la Liga 2026, o equipo subcampeón, será acreedor a un punto adicional en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027.

(VIDEO: Copa de la Liga)

De esta manera, Sporting Cristal y Alianza Atlético no solo afrontarán un duro choque en Trujillo en busca de la gloria en la Copa de la Liga, sino por estas recompensas que impulsarán de lleno a lo que será la siguiente temporada. Los celestes siempre buscan ser protagonistas en el fútbol peruano, mientras que el Vendaval es una de las escuadras que se ha caracterizado por ser sorpresa cada año.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: fecha, hora y dónde ver

La final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se juega el próximo domingo 15 de noviembre a partir de las 5.00 p. m. horas locales en el Estadio Mansiche de Trujillo con la transmisión de Bicolor+ en TV 360.