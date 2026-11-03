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Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Final de la Copa de la Liga: fecha, hora y estadio confirmado

Conoce el día, hora, canal y estadio de la gran final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana.

Diego Medina
Sporting Cristal y Alianza Atlético afrontarán la final de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal y Alianza Atlético afrontarán la final de la Copa de la Liga 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo definido para la final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético. Millones de aficionados estaban a la expectativa de este cotejo, por lo que la FPF anunció todos los detalles como el día, hora, canal y estadio para que lo agenden en el mes de noviembre.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga 2026 se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre. Los hinchas celestes y del Vendaval esperan con ansias el pitazo final para luchar por uno de los trofeos de la temporada.

¿Dónde se juega la final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

Esta definición de la Copa de la Liga 2026 se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo, cuya capacidad es para más de 25 mil espectadores. Será en un escenario neutral y se espera que próximamente la FPF anuncie la venta de las entradas.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Copa de la Liga 2026?

Este duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga 2026 inicia a las 5.00 p. m. hora local. De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 4.00 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 5.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7.00 p. m.

(VIDEO: Copa de la Liga 2026)

¿Dónde ver la final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga 2026 se verá en la señal en vivo de Bicolor+ a través de TV360. De momento, no se ha confirmado otro canal de señal abierta para la emisión de esta definición.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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