Hernán Barcos tomó determinante decisión sobre su futuro en Sporting Cristal: "Conversando"

Hernán Barcos se ha convertido en uno de los referentes de Sporting Cristal tras su llegada al Rímac para este Torneo Clausura de la Liga 1. El 'Pirata', que llegó procedente de FC Cajamarca, ha sobresalido en los últimos partidos de los celestes, sobre todo ante su exequipo, Alianza Lima, al que le anotó un golazo de cabeza. Debido a estas buenas actuaciones, se ha ganado el cariño de los hinchas bajopontinos, por lo que muchos desean que se quede. Ante esta situación, Barcos tomó una determinante decisión sobre su futuro en el equipo.

Hernán Barcos tomó determinante decisión sobre su futuro en Sporting Cristal

En conversación con el programa 'Fútbol Como Cancha', el 'Pirata' manifestó su deseo de seguir jugando. Aunque reconoció que están conversando sobre el tema para renovar, de momento no se han sentado a conversar los detalles sobre esto.

“Estamos conversando. También estoy viendo qué hacer en el futuro. Sí, tenemos que conversar. Sinceramente, todavía no nos hemos sentado a hablar, pero seguramente de acá a poco lo haremos. Tenemos un grupo espectacular y nuestro objetivo es llegar a la final. Seguramente seguiré jugando un poco más”, declaró el delantero.

Hernán Barcos lleva 5 goles con Sporting Cristal. Foto: Sporting Cristal

Cabe precisar que Hernán Barcos termina contrato a fin de año, por lo que la directiva rimense deberá tomar cartas en el asunto lo antes posible si quiere continuar contando con los servicios del argentino.

Rendimiento de Hernán Barcos en Sporting Cristal

Durante el Torneo Clausura 2026, Barcos disputó 13 partidos con Sporting Cristal, en los que registró cinco goles y una asistencia.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal se alista para afrontar su próximo desafío en el Torneo Clausura 2026. El equipo celeste visitará a ADT este sábado 7 de noviembre, desde la 1.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Unión Tarma, por la fecha 16 del campeonato.