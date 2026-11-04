Barcos se pronunció sobre polémico video viral en el que salta contra Alianza Lima: "Es muy triste"

Hernán Barcos rompió su silencio en una reciente entrevista con el programa Fútbol Como Cancha. Durante la conversación, el ‘Pirata’ habló acerca del polémico video que se viralizó rápidamente en redes sociales, en el que se le aprecia cantando y saltando junto con la hinchada rimense una canción contra Alianza Lima, tras la victoria de Sporting Cristal. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que el material audiovisual habían sido editadas y que la melodía que entonaban los hinchas estaba dedicada a su propio club. Ante ello, el argentino no dudó en señalar que, con este tipo de acciones, solo buscan dañar su imagen.

Hernán Barcos se pronunció sobre polémico video viral en el que salta contra Alianza Lima

Ante la pregunta sobre cómo vivió este penoso momento, el jugador celeste señaló que luego de ver estos videos editados se puso muy triste. Esto debido a que mantienen un gran respeto por el club blanquiazul. Además, manifestó que eso quieren hacer para dañar su imagen.

“La verdad que es muy triste. Ahí te das cuenta de que están queriendo manipular algo para hacerme quedar mal o dañar mi imagen con el club. Está claro que hay mala intención”, expresó.

Hernán Barcos señaló que celebró porque había ganado un clásico

Barcos también manifestó que la canción que se entonaba fue una del propio club. “Cuando yo estaba saltando y festejando con el grupo, sonaba la canción de Cristal que yo quiero. Esa era la canción; no hubo ninguna otra con la que yo estuviera saltando. Estaba festejando que había ganado un clásico.

Rendimiento de Hernán Barcos en Sporting Cristal

Durante el Torneo Clausura 2026, Hernán Barcos disputó 13 partidos con Sporting Cristal, en los que registró cinco goles y una asistencia.