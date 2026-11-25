Raúl González, exrepresentante de Jefferson Farfán, reveló que el exjugador peruano recibió propuestas de cuatro clubes europeos de primer nivel después de firmar una gran temporada con el Schalke 04. Según su relato, el Inter, Liverpool, Bayern Múnich y Juventus buscaron al atacante, pero la posibilidad no prosperó.

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Jefferson Farfán pudo jugar en Inter, Liverpool, Bayern Múnich y Juventus

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El agente, en una reciente entrevista en el programa 'Juego Cruzado', explicó que la decisión de no aceptar alguna de esas ofertas fue personal.

"Cuando Jefferson tuvo una gran temporada en Schalke, llegando a las semifinales de la Champions League, lo buscaron el Inter, Liverpool, Bayern Múnich y Juventus, que son cuatro equipos de los pesos pesados . No se dio por decisión personal".

"Las decisiones se toman por diferentes factores y, en su caso, los factores que llevaron a la decisión final eran superlativos. De que le llegaron ofertas de los grandes, le llegaron; y de que tenía la calidad para jugar en cualquiera de esos equipos, la tenía", explicó el exrepresentante de la 'Foquita'.

En su recuerdo, Farfán atravesaba una campaña destacada con el Schalke, que alcanzó las semifinales de la Champions League. Ese recorrido habría puesto al atacante en el radar de los cuatro clubes, aunque la declaración no detalla fechas, cifras ni los términos de las propuestas.

Jefferson Farfán pudo jugador en Inter, Liverpool, Bayern Múnich y Juventus. Foto: Composición Líbero

De esta manera, Raúl González sostuvo que la decisión final respondió a motivos personales y que hubo varios factores detrás de ella. No precisó cuáles fueron esas razones. Sin embargo, defendió la capacidad de Jefferson Farfán para jugar en cualquiera de esos equipos.

Trayectoria de Jefferson Farfán