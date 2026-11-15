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Perú al Mundial: repasa el momento histórico para la selección peruana de la mano de Farfán

La selección peruana clasificó al Mundial de la mano de Jefferson Farfán. Repasa el momento histórico de la Bicolor.

Francisco Esteves
Perú al Mundial.
Perú al Mundial.
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La selección peruana viene de vencer a Bolivia 2-0 en un nuevo amistoso internacional de fecha FIFA, con lo que Mano Menezes seguirá buscando el equipo ideal para las siguientes Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol. A continuación, te contamos cuando clasificó al Mundial.

Próximo partido de la selección peruana: ¿Cuándo vuelve a jugar la ‘Bicolor’ por amistoso?

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Si bien hoy en día la Bicolor no la pasa nada bien, sucede que el combinado patrio quiere seguir mejorando en su camino para poder llegar a la Copa del Mundo, por lo que Mano Menezes quiere seguir probando elementos, Sin embargo, el combinado nacional hace poco llegó a esta instancia luego de casi cuatro décadas.

Un día como hoy, 15 de noviembre, la selección peruana derrotó 2-0 a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional y accedió a la Copa del Mundo. Luego terminó tercera de su grupo, el cual compartió con Francia, Dinamarca y Australia.

Selección peruana

Ricardo Gareca fue el DT de aquella hazaña.

Por ello, millones de peruanos recuerdan este momento. Jefferson Farfán, según estudios, provocó un leve sismo en todo el Perú gracias a su gol. Hasta el día de hoy no ha sucedido otro tanto que emocione tanto a nuestros compatriotas.

Jefferson Farfán: trayectoria

  • Deportivo Municipal
  • Alianza Lima
  • PSV
  • Schalke 04
  • Al-Jazira
  • Lokomotiv Moscú
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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