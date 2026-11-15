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Perú al Mundial: repasa el momento histórico para la selección peruana de la mano de Farfán
La selección peruana clasificó al Mundial de la mano de Jefferson Farfán. Repasa el momento histórico de la Bicolor.
La selección peruana viene de vencer a Bolivia 2-0 en un nuevo amistoso internacional de fecha FIFA, con lo que Mano Menezes seguirá buscando el equipo ideal para las siguientes Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol. A continuación, te contamos cuando clasificó al Mundial.
PUEDES VER: Próximo partido de la selección peruana: ¿Cuándo vuelve a jugar la Bicolor por amistoso?
Si bien hoy en día la Bicolor no la pasa nada bien, sucede que el combinado patrio quiere seguir mejorando en su camino para poder llegar a la Copa del Mundo, por lo que Mano Menezes quiere seguir probando elementos, Sin embargo, el combinado nacional hace poco llegó a esta instancia luego de casi cuatro décadas.
Un día como hoy, 15 de noviembre, la selección peruana derrotó 2-0 a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional y accedió a la Copa del Mundo. Luego terminó tercera de su grupo, el cual compartió con Francia, Dinamarca y Australia.
Ricardo Gareca fue el DT de aquella hazaña.
Por ello, millones de peruanos recuerdan este momento. Jefferson Farfán, según estudios, provocó un leve sismo en todo el Perú gracias a su gol. Hasta el día de hoy no ha sucedido otro tanto que emocione tanto a nuestros compatriotas.
Jefferson Farfán: trayectoria
- Deportivo Municipal
- Alianza Lima
- PSV
- Schalke 04
- Al-Jazira
- Lokomotiv Moscú
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