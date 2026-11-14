Reconocido periodista boliviano dejó fuerte opinión sobre Perú: "Una selección que no enamora"

La selección peruana consiguió una importante victoria ante Bolivia; sin embargo, su rendimiento continúa generando opiniones divididas. Pese al resultado positivo, el equipo dirigido por Mano Menezes todavía tiene aspectos por mejorar en esta nueva etapa de reestructuración. En ese contexto, un reconocido periodista boliviano no dudó en compartir un contundente análisis sobre el presente de ambas selecciones: hablamos de Agustín Suárez, quien utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la derrota de La Verde y el triunfo de la Bicolor.

Agustín Suárez, reconocido periodista boliviano, dejó fuerte opinión sobre el Perú vs Bolivia

El comunicador, mediante una publicación en X, señaló que el combinado boliviano volvió a mostrar los mismos problemas de partidos anteriores, especialmente en ataque y defensa, lo que terminó pasándole factura una vez más.

"Una nueva derrota de La Verde. La sexta consecutiva y se sigue mostrando lo mismo de siempre: falta de gol, poca profundidad y desatenciones defensivas que cuestan caro", fueron las primeras palabras.

En otro momento, el periodista también dejó su opinión sobre la Bicolor, resaltando la poca gente que fue a alentar al elenco nacional. " Una selección peruana en plena etapa de reestructuración y que no enamora a su público (no se llenó el Matute) le ganó con poco a Bolivia que apenas generó peligro en el primer tiempo".

Finalmente, destacó que la inactividad de algunos jugadores de Bolivia pasó factura. “La inactividad de varios jugadores nacionales pasa factura. Miguelito, con algunos destellos, lo más destacado. No basta con la actitud, con salir jugando a ras de piso ni con tener más posesión que el rival: hay que empezar a ganar. El mismo Óscar Villegas lo dijo. Se viene Ecuador, un rival más duro aún que Perú”.

Periodista boliviano analizó el Perú vs Bolivia

Próximo partido de la selección peruana

La selección peruana tendrá como próximo rival a Panamá en un encuentro que se disputará el 9 de diciembre. Este compromiso marcará un nuevo desafío para la Bicolor, ya que será su primera presentación en una ciudad de altura.